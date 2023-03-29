Касимовец Максим Тюков завоевал 5 золотых и 1 серебряную медаль Ruza-Cup по плаванию

Воспитанник касимовской спортшколы «Лидер» Максим Тюков завоевал 5 золотых и 1 серебряную медаль открытых соревнований по плаванию «Ruza-Cup». Об этом сообщается в группе Рязанская область ВКонтакте.

В городе Руза Московской области за звание сильнейших боролись более тысячи пловцов из Москвы, Севастополя, Беларуси, Московской, Тверской, Калужской, Рязанской и других областей.

Максим Тюков победил на дистанциях 50 метров вольный стиль, брасс, баттерфляй, 100 метров вольный стиль, 200 метров комплексное плавание. Второе место Максим завоевал на дистанции 50 метров на спине.

Тренер пловца — наставник высшей квалификационной категории Александра Фомина.

Поздравляем спортсмена и тренера с победой!