Карта Рязанской области станет участником фестиваля «Вышитая Россия»

Мастер Ирина Риффель представит карту Рязанской области на фестивале «Вышитая Россия», который пройдёт в августе в Чувашии. Об этом рассказывает «Вести-Рязань».

Орнаменты разных районов различаются – они традиционны для этой местности. Например, орнамент Сасово взят с горловины: здесь и ткачество, и вышивка. А вот для Сапожка он выполнен на народном костюме.

Узоры на полотне размером 100 на 97 сантиметров символичны. Например, ромб с крестиками внутри означает засеянное поле.

Мастер использует яркие геометрические орнаменты, в основном в алом цвете. Ирине Риффель осталось вышить Спасский район, работа будет завершена примерно через две недели.

Участницами фестиваля станут мастерицы более чем из 50 регионов России.