Воскресенье, 11 июня, 2023
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Карта Рязанской области станет участником фестиваля «Вышитая Россия»

Татьяна Проводина
Скриншот из видеосюжета "Вести-Рязань"

Мастер Ирина Риффель представит карту Рязанской области на фестивале «Вышитая Россия», который пройдёт в августе в Чувашии. Об этом рассказывает «Вести-Рязань».

Орнаменты разных районов различаются – они традиционны для этой местности. Например, орнамент Сасово взят с горловины: здесь и ткачество, и вышивка. А вот для Сапожка он выполнен на народном костюме.

Узоры на полотне размером 100 на 97 сантиметров символичны. Например, ромб с крестиками внутри означает засеянное поле.

Мастер использует яркие геометрические орнаменты, в основном в алом цвете. Ирине Риффель осталось вышить Спасский район, работа будет завершена примерно через две недели.

Участницами фестиваля станут мастерицы более чем из 50 регионов России.

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