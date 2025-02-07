Кардиолог рассказал, как пережить аномально высокое атмосферное давление

В субботу, 8 февраля, в Москве ожидается аномально высокое атмосферное давление — барометры покажут 774 мм рт. ст., что превысит рекордные показатели 1969 года.

В этот период особенно осторожными должны быть люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, предупредил кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

— Люди с заболеваниями сердца и сосудов особенно чувствительны к резким изменениям атмосферного давления, так как их барорецепторы могут не справляться с адаптацией, — объясняет специалист. — Их лечение подбиралось при нормальных показателях давления, но ситуация поменяется. Это может привести к тому, что артериальное давление тоже начнет повышаться, хотя у здорового человека при росте атмосферного давления оно, наоборот, снижается.

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В период аномального давления врач рекомендует избегать физических нагрузок и следить за качеством сна.

— В это время лучше минимизировать любую активность, больше отдыхать и даже поспать, — советует Кондрахин. — Также стоит ограничить употребление чая, кофе и алкоголя, чтобы организму не пришлось заново адаптироваться, когда атмосферное давление нормализуется.