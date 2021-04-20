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Вторник, 20 апреля, 2021
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Кардиолог перечислила неявные признаки гипертонии

7info
Изображение Adriano Gadini с сайта Pixabay
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Кардиолог регионального сосудистого центра Домодедовской больницы Александра Попова рассказала «Радио 1», какие неявные признаки могут свидетельствовать о повышении артериального давления. Среди них – повышенная утомляемость, тошнота, раздражительность. 

Зачастую люди, испытывая усталость, не связывают это с повышением давления. Также на гипертонию могут указывать одышка, отёки, приливы жара к лицу. 

Есть и общепризнанные, стандартные симптомы, говорящие о повышении давления, – головная боль, головокружение. Бывает, что давление поднимается бессимптомно, что особенно опасно.

Людям, находящимся в зоне риска, врач советует мерить давление регулярно. 

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