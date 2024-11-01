Камера, мотор, любовь: пары, которые познакомились на съемках

28 октября в 20:00 на канале ТНТ стартовал второй сезон сериала «Гусар» (16+). Именно на этих съемках Гарик Харламов, исполняющий главную роль, познакомился со своей любовью Екатериной Ковальчук. Вообще так часто бывает, что искусство кино помогает людям познать искусство любви — актеры пересекаются на съемках и влюбляются друг в друга (не всегда сразу, ведь все-таки жизнь – это не фильм). В нашей романтичной подборке — пары, которые познакомились на съемках.

Комик Гарик Харламов и актриса Екатерина Ковальчук

Артисты познакомились на съемочной площадке первого сезона сериала “Гусар” в 2018 году, в котором Гарик Харламов сыграл поручика Рыльского, а Екатерина Ковальчук – Катю Журавлеву, жену молодого ученого Мити (Павел Рассомахин). В сериале гусар перемещается из 1812 года в наш 21 век.

Случилось все и прям, как в романе 19 века. По словам Гарика, актриса понравилась ему с первого взгляда, а Екатерина сразу поняла, что встретила “своего” человека.

«Когда общались между сценами, это было так легко, что казалось, будто я знаю Гарика очень давно, хотя это не так…я увидела Гарика именно как человека, который мне близок», — поделилась Екатерина Ковальчук.

После съемок Гарик и Екатерина какое-то время не общалась, но потом все “как-то само переросло” в отношения. Пара даже расставалась несколько раз из-за недопониманий, но после разлук приходило только осознание, что “ты не можешь без этого человека, поэтому оба шли на компромиссы”, – поделился Гарик. В начале августа 2024 года артисты сыграли свадьбу.

Актер Дмитрий Певцов и актриса Ольга Дроздова

У этой актерской пары не было ни искры, ни любви с первого взгляда.

Дмитрий и Ольга познакомились на съемках фильма “Прогулка по эшафоту” аж в 1991 году. Актерам предстояло играть влюбленную пару, но это, на первый взгляд, ни на что не могло повлиять, ведь Дроздова собиралась выходить замуж за швейцарского режиссера, а Певцов тогда состоял в гражданском браке. Однако, когда съемки фильма закончились, актеры поняли, что не могут друг без друга.

«Проба была самой обычной, но в конце ее мы должны были поцеловаться. Не было между нами ни вспышки молнии, ни озарения. Прошел день, другой, и я вдруг поняла, что мне не хватает Димы. Видимо, он это тоже почувствовал и на третий день позвонил, пригласив на свой спектакль», — поделилась актриса в одном из интервью.

Свой гармоничный союз актеры закрепили браком в 1994 году. Супруги уже более 30 лет вместе, их союз прошел через множество трудностей, которые только укрепили отношения и сплотили влюбленных.

«Если бы не она, меня могло бы и не быть сейчас. Она мой вдохновитель, спаситель и главный человек в моей жизни. Самый большой страх в моей жизни — это когда во сне я потерял свою жену, страшнее сна у меня не было», — поделился Дмитрий Певцов. “А она была богиней”, — так актер отзывался об Ольге Дроздовой, как только они познакомились.

Певец Алексей Чумаков и певица Юлия Ковальчук

До того, как влюбиться друг в друга в 2009 году артисты были знакомы несколько лет.

В 2003 году Чумаков и Ковальчук участвовали в съемках для проекта “Танцы на льду”, тогда Алексей очень раздражал Юлию своей непунктуальностью и неумением кататься на коньках. Тем не менее, вскоре отношения коллег наладились, и Алексей даже был первым человеком, кому Юлия рассказала о своем желании уйти из группы “Блестящие”.

Они следили за творчеством друг друга долгое время, но только через несколько лет Алексей пригласил Юлию на свой концерт, на котором голос певца снова очаровал Юлию, и она пригласила его в ответ на свое выступление, куда Чумаков приехал с огромным букетом белых роз.

«Тогда между нами возникла «химия». В тот вечер мы и поняли, что будем вместе», — поделилась певица в одном из интервью.

В 2013 года пара поженилась в Испании. Кстати во время свадебной церемонии пошел дождь, что является хорошей приметой и сулит счастье и благополучие в семейной жизни.

Актер Хавьер Бардем и актриса Пенелопа Крус

Актеры познакомились на съемках фильма “Ветчина, ветчина”. Артистам предстояло сыграть довольно деликатные сцены, но об отношениях не могло идти и речи, ведь Пенелопе было всего 16 лет, а Хавьеру 24.

Судьба пересекла актеров вновь только через 15 лет на съемках другого фильма “Вики Кристина Барселона”. В фильме Бардему и Крус опять нужно было сыграть влюбленную пару. Актер понял, что влюбился, но из-за темпераментности актрисы Бардем долгое время не решался с ней сблизиться.

Отношения у пары начались уже после выхода фильма Вуди Аллена в 2008 году, а в 2010 актер все-таки смог осмелиться сделать предложение своей возлюбленной.

Актер Райн Гослинг и актриса Ева Мендерс

Кажется, эти люди никогда не должны были сойтись: он — канадец, она — кубинка, да еще и старше его на 7 лет. Так думали и сами актеры на съемках фильма “Место под соснами”. Однако притяжение было настолько сильным, что актеры поняли — разные мировоззрения не смогут им помешать быть вместе.

Да и вообще, если люди считают друг друга идеальными, то никакие преграды ни к чему. На вопрос канадского издания HELLO! о том, какие качества Райану Гослингу больше всего нравятся в женщинах, актер очень романтично ответил: «Ева Мендес. Больше мне нечего искать».