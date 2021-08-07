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Суббота, 7 августа, 2021
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Камень о заложении Переяславля-Рязанского открыли у Кремля

7info7
Камень о заложении Переяславля-Рязанского открыли у Кремля
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Памятный знак «Камень о заложении Переяславля-Рязанского» в День города 7 августа открыли у Кремля.

В торжественном мероприятии приняли участие первый зампред регионального парламента Дмитрий Хубезов, глава администрации Рязани Елена Сорокина, глава города Юлия Рокотянская.

Знак выполнен из камня диорит. Его добыли в Пронском районе. Природных характер и рельеф глыбы решили сохранить.

  • Камень о заложении Переяславля-Рязанского открыли у Кремля
  • Камень о заложении Переяславля-Рязанского открыли у Кремля
  • Камень о заложении Переяславля-Рязанского открыли у Кремля

На камне высечена копия оригинальной надписи из Следованной Псалтири XVI века, означающей следующий текст:

В лета 6603 заложен бысть град Переславль-Рязанский около церкви святого Николы Старого лета 6725 на озере…

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