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Вторник, 17 мая, 2022

Калужский губернатор Шапша раскрыл подробности страшной аварии в КБР

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Калужский губернатор Шапша раскрыл подробности страшной аварии в КБР

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Глава Калужской области Владислав Шапша раскрыл подробности ДТП, которое произошло вечером 16 мая в Кабардино-Балкарии, пишут Калужские новости.

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Ранее сообщалось, что в селе Учебное столкнулись Mercedes и Ford Transit с десятью пассажирами. Губернатор уточнил, что в больницу попали семеро калужан.

«На данный момент известно, что у 3 человек травмы средней и тяжелой степени. В том числе у семимесячного малыша, – пояснил Шапша.

Глава региона заверил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он пожелал им скорейшего выздоровления.

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