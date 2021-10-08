Калужские перевозчики грозят уйти с маршрутов, если власти не увеличат стоимость проезда

В Калуге перевозчики заявили, что уйдут со многих маршрутов, если чиновники города не поднимут цену проезда в общественном транспорте до 30 рублей. Об этом сообщает портал «KalugaNews».

Городской Голова города Дмитрий Денисов обсудил с перевозчиками ситуацию вокруг общественного транспорта. Водители пожаловались политику на дорогое топливо, старые автобусы и высокую стоимость обслуживания машин.

Как заявили на встрече представители частного общественного транспорта, решить проблему можно увеличением стоимости проезда — до 30 рублей.

Денисов заявил, что такое резкое увеличение стоимости будет слишком болезненно для калужан. И пока проблема продолжает обсуждаться.