Калужан возмутили цены на каток и бассейн в новом Дворце спорта

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Авторы телеграм-канала «Калужский мечтатель» остались недовольны расценками на услуги в новом Дворце спорта в Калуге, пишут Калужские новости.

Выяснилось, что за час катания на коньках взрослым придется заплатить 250 рублей, а детям – 150 рублей. Для пенсионеров и студентов цена составит 180 рублей. За один сеанс в бассейне взрослым предстоит раскошелиться на 300 рублей, а детям, студентам и пенсионерам – на 150 рублей.

«Абонементы негуманные, сравнимые (и даже чуть дороже) с абонементами в известные калужские спортивные клубы с аква-зонами», – считают калужане.

Во Дворце спорта пока не сообщают о сезонных скидках и юбилейных подарках.