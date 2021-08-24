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Вторник, 24 августа, 2021
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Калининградскую область хотят полностью перевести на электротранспорт

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Калининградскую область хотят полностью перевести на электротранспорт

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Калининградскую область хотят полностью перевести на электротранспорт. Такое предложение озвучили во время конференции «Рубежи России: геополитика, регионалистика, историческая память» 23 августа.

Регион может стать полигоном на внедрения электротранспорта, считает президент БФУ имени Канта Андрей Клемешев. Правда, для этого нужно создать удобный для людей сервис. Первичной площадкой для внедрения электрокаров может стать Светлогорск.

В «Автодоре» заметили: при условии, что Калининградская область маленькая, заряда электрического транспорта будет хватить на то, чтобы уехать куда угодно.

Калининградская область способна стать пилотным регионом России, где можно отработать все процессы, связанные с масштабным внедрением электроавтомобилей. По его мнению, здесь также можно развивать беспилотный транспорт, пишет kgd.ru.

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