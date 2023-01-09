Понедельник, 9 января, 2023
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Калининградские врачи рассказали о вызовах после Нового года

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Фото с сайта Контрольно-счётной палаты Рязанской области

За первую неделю 2023 года медпомощь потребовалась сотням жителей Калининграда, написал «Новый Калининград».

Как отметил глава травмпункта ГКБ скорой медицинской помощи Сергей Шило, к врачам обратились 667 человек.

«Травмы, в основном, бытовые: упал, ударился, подвернул ногу и т.д. Дамы резали пальцы при приготовлении новогодних блюд», – уточнил Шило.

По его словам, преобладали различные переломы, ушибы и растяжения.

Шило добавил, что двести бригад скорой помощи направилось к пациентам, находившимся в алкогольном опьянении.

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