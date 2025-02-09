Какой праздник 9 февраля: что не следует делать, чтобы сохранить мир в семье

9 февраля – день, отмеченный не только церковным праздником в честь Иоанна Златоуста, но и целым рядом знаменательных событий в мировой и отечественной истории. Этот день хранит в себе отголоски древних традиций и знаменует важные вехи развития человечества.

Златоустьев огонь

На Руси этот день назван в честь Иоанна Златоуста — архиепископа Константинопольского и богослова. Церковь считает его одним из трех Вселенских святителей и учителей вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Он славился как выдающийся проповедник, и благодаря своему дару слова получил прозвище Златоуст.

В народе этот святой был объектом молитв, обращённых к нему за просветлением ума, пониманием духовной мудрости и помощью в трудные моменты. В день Иоанна Златоуста произносили особый заговор для облегчения зубной боли: «Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели».

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Праздник также называют Златоустьевым огнём, так как в этот день уделялось особое внимание домашнему очагу. Печь необходимо было затопить так, чтобы все поленья загорелись одновременно, что символизировало мир и достаток в семье. Дрова специально сушили и готовили заранее.

Что нельзя делать 9 февраля

В дом не следовало впускать котов с трехцветным окрасом и других посторонних животных, чтобы избежать привлечения беды.

Также нельзя было причинять вред людям и нарушать данные обещания.

Существовало предостережение против уборки, так как это считалось неблагоприятным.

Запрещалось долго оставлять открытыми двери и окна, поскольку существовала опасность, что в помещение могут попасть злые духи или неупокоенные души. Кроме того, не рекомендовалось начинать новые дела, так как это могло привести к финансовым трудностям и потерям.

Невестам советовали избегать новых знакомств, полагая, что в лице молодого человека может скрываться злой дух или демон.

В этот день также не следовало готовить блюда из картофеля. Считалось, что они могут вызывать проблемы с желудком, поэтому их заменяли на горох.

Приметы на 9 февраля

Не стоит полагаться на конец зимы — он приносит с собой заморозки.

Когда собака укладывается на снег, это означает приближение метели.

Если сугробы имеют округлые формы, это предзнаменование богатого урожая.

Если стекла запотели, готовьтесь к похолоданию.

Бледные звёзды говорят о скором потеплении.

День работника гражданской авиации

Этот профессиональный праздник был установлен указом Президента России 9 февраля 2013 года. В 1923 году Совет труда и обороны СССР принял решение, касающиеся создания Совета по гражданской авиации и технического надзора за воздушными линиями, который был возложен на Главное управление воздушного флота. Этот день считается началом гражданской авиации в нашей стране. Уже в том же 1923 году заработала первая регулярная внутренняя линия Москва — Нижний Новгород протяженностью 420 километров.

Международный день стоматолога

Неофициальный праздник стоматологов отмечается в день почитания святой Аполлонии Александрийской, покровительствующей как пациентам с зубной болью, так и врачам, помогающим её устранить.

Международный день пиццы

Это блюдо популярно почти во всех странах. Пиццу, как считается, впервые приготовили в Неаполе в начале XIX века, хотя её предшественники восходят к древнегреческому времени, когда пекли плоский хлеб с различными приправами.

В Кремле состоялась первая церемония вручения премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых

В 2009 году в Кремле прошла первая церемония вручения премии Президента РФ для молодых ученых в области науки и инноваций. Премия была основана указом от 30 июля 2008 года и присуждается за значительные достижения в естественных, технических и гуманитарных науках, включая разработку новых технологий и техники. Первые лауреаты премии: Евгений Ачкасов, Сергей Кривовичев, Александр Кузнецов и Михаил Ревнивцев.

В 1904 году началась Русско-японская война

6 февраля Япония разорвала дипломатические связи с Россией, а 8 февраля японский флот атаковал российские корабли в Порт-Артуре. На следующий день Россия объявила войну. Конфликт длился 578 дней и завершился 5 сентября 1905 года с подписанием Портсмутского мирного договора, в ходе которого Россия потеряла около 270 тысяч человек.