Какой праздник 7 апреля: традиции, приметы и что нельзя делать

7 апреля – день, богатый на события, как религиозные, так и светские. Этот день отмечен празднованием Благовещения Пресвятой Богородицы, наполнен народными традициями и примечателен важными историческими датами, включая трагические и радостные.

Благовещение, Бабий праздник

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы посвящен воспоминанию о дне, когда архангел Гавриил сообщил Деве Марии радостную весть о грядущем рождении Спасителя. Дата праздника приходится на период Великого поста или Светлой седмицы, что влияет на продолжительность торжества – от одного до трех дней. Совпадение Благовещения с Пасхой, именуемое Кириопасхой, – явление редкое: последнее было в 1991 году, а следующее ожидается в 2075-м.

В русском народе этот день чтили особо, считая его одним из главных в году. На Благовещение смягчался пост, даже в Страстную пятницу. Готовили особую кулебяку с рыбой или капустой. Также в этот день отмечали третью встречу весны.

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Любая работа в этот день считалась большим грехом. Верили, что даже животные почитают праздник. Говорили: «В этот день девушки не плетут косы, а птицы не вьют гнезда». Считалось, что птица, свившая гнездо в этот день, будет наказана. В этот день выкупали птиц у ловцов и выпускали на волю, веря, что они будут молиться за освободившего их.

По поверьям, в этот день Бог благословляет землю. Освящали семена для посева, которые нужно было посеять вовремя.

Существовала примета, связанная с капустой. Первый кочан, сорванный осенью, оставляли в подвале на ночь, а наутро проверяли на наличие семян, устойчивых к морозам.

В ночь на Благовещение сжигали соломенные постели, прыгали через огонь и окуривали одежду, чтобы избавиться от болезней и защититься от колдовства.

Что нельзя делать 7 апреля?

Отказывать в помощи просящему – к потерям в течение года

Шить, вязать и вышивать – «зашьешь» себе удачу

Оставлять открытые ножи на столе – к семейным ссорам

Переезжать в новый дом – к неустроенности в жилье

Стричь волосы и ногти – к ухудшению здоровья

Приметы на 7 апреля

Яркие солнечные лучи – к теплому и урожайному лету

Мелкий дождь («серебряный») – к обильному цветению садов

Голуби вьют гнезда – к скорому наступлению устойчивого тепла

Массовое цветение мать-и-мачехи – можно начинать посев моркови

Утренний туман над рекой – к хорошему улову рыбы

Фото: группа «Рязанский клуб «Птицы»» ВКонтакте

Международный день памяти о геноциде в Руанде

Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции от 23 декабря 2003 года учредила Международный день памяти жертв геноцида в Руанде, дабы почтить память тех, кто погиб в 1994 году.

Межэтническое противостояние между хуту и тутси, основными этническими группами Руанды, началось ещё в 1990 году. Лидеры хуту, во главе с президентом Жювеналем Хабиариманой, выдвигали обвинения в адрес тутси, утверждая, что те стремятся к захвату власти и оказывают поддержку повстанцам из Руандийского патриотического фронта.

Трагедия достигла своего пика в апреле 1994 года, когда был сбит самолет, на котором летел президент Хабиаримана, незадолго до прибытия в Кигали. Вскоре после этого инцидента в стране начались широкомасштабные убийства тутси, спровоцированные межэтнической ненавистью. За период в 100 дней, по различным оценкам, погибло от 800 тысяч до миллиона человек, причем большая часть жертв (около трех четвертей) принадлежала к этнической группе тутси.

День рождения Рунета

7 апреля 1994 года ознаменовалось появлением российской доменной зоны .RU, что можно считать днем рождения Рунета.

История интернета в России берет свое начало в 1980-х годах в СССР, когда исследователи получили доступ к глобальной сети. В 1990 году, 1 августа, была сформирована первая советская сеть «Релком». Однако официальной датой прихода интернета в страну считается 28 августа 1990 года. В этот день была установлена первая связь с использованием модема между Институтом атомной энергии им. Курчатова и Университетом Хельсинки. В сентябре того же года в международном реестре доменов IANA был зарегистрирован домен .su. После распада СССР он продолжал использоваться, но в 1993 году российские провайдеры решили подать заявку на создание доменной зоны .ru, которая была делегирована 7 апреля 1994 года. В 2007 году в зоне .ru был зарегистрирован миллионный домен, а через два года их количество достигло двух миллионов. На сегодняшний день зарегистрировано уже более пяти миллионов доменных имен.

День памяти погибших подводников

Этот день был учрежден в декабре 1995 года по распоряжению главнокомандующего ВМФ, чтобы почтить память о затонувшей 7 апреля 1989 года атомной субмарине К-278 «Комсомолец», принадлежавшей Северному флоту.

Эта подлодка, построенная по проекту «685» «Плавник», была уникальной в своем роде. Ее строительство началось в Северодвинске в 1978 году, а в 1983 году она была спущена на воду.

7 апреля 1989 года, когда подлодка находилась в Норвежском море, выполняя боевое задание, в одном из ее отсеков вспыхнул пожар. Экипаж боролся за живучесть корабля около шести часов, но после серии взрывов в отсеках субмарина пошла ко дну.

В результате этой катастрофы 42 члена экипажа погибли, но 27 моряков удалось спасти.

Все участники трагических событий были отмечены орденами Красного Знамени за проявленные отвагу и героизм.

Всемирный день здоровья

Эта важная дата, отмечаемая под эгидой ООН, была утверждена в ходе первой Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1948 году.