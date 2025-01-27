Какой праздник 28 января: День колдунов и его приметы, ритуалы, история и важные события

28 января – день, окутанный мистикой и отмеченный важными событиями в истории. В народном календаре он знаменует перелом зимы, но также известен как День колдунов, время, когда, согласно поверьям, маги передают свои знания, а неосторожность может привести к неприятностям. Но помимо народных суеверий, этот день богат и на исторические события.

День колдунов

Дни становятся всё длиннее, ночи короче. Весна не за горами. В народном календаре 28 января считается переломом зимы.

В общественном сознании святой Петр и святой Павел воспринимаются как единое целое, иногда их даже объединяют в одну сущность (Петропавлы), что отразилось в названии города Петропавловск. Январская пословица «Петр и Павел дня прибавил» почти зеркально коррелирует с июльской, связанной с праздником Петра и Павла: «Петр и Павел дня убавил». Этот момент зимы чётко сопоставим с летним.

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Кроме того, этот день называли Днем колдунов и считали несчастливым. Существовало мнение, что на Павлов день маги передают свои умения ученикам, что может привести к случайным бедам для непросвещённых. Ведуны древней Руси — это были пророки, знахари и предсказатели.

В этот день лучше избегать ссор и конфликтов — это может вызвать серьёзные болезни. Также не стоит злиться и оставлять беспорядок, чтобы не привлечь негатив. А если пересчитать монеты, то это может привести к утрате благополучия.

Что можно делать 28 января

Проверять и настраивать инструменты для предстоящих фермерских работ, выполняя их мелкий ремонт.

Обсуждать планы на весенний период: определять, какие растения сажать, а также как оптимально распределять ресурсы и усилия.

Посвящать время учебе и книгам, поскольку день Павла считается удачным для умственного развития и расширения кругозора.

Открывать окна и убирать в помещениях, стремясь к поддержанию порядка и чистоты в доме.

Приготовление травяных настоев и витаминных напитков поможет укрепить иммунитет в конце зимнего сезона.

Что нельзя делать 28 января

Не следует игнорировать неисправности в жилье или вспомогательных постройках, откладывая их решение на будущее.

Не стоит затягивать конфликты: в суровую зиму напряженные эмоции, по приметам, лишь ухудшают обстановку.

Необходимо с осторожностью расходовать запасы продуктов и дров, учитывая возможность длительных морозов.

Не игнорируйте советы пожилых родственников и опытных хозяев, которые предлагают проверенные решения.

Не стоит экономить на отоплении, чтобы избежать простуд и обострений хронических заболеваний.

Приметы 28 января

Ясное морозное утро предвещает, что холода продлятся еще неделю или две.

Снег, падающий равномерными хлопьями, предвещает спокойную и стабильную погоду без резких температурных изменений.

Порывистый ветер сигнализирует о возможных метелях и осложнениях на заснеженных дорогах.

Туман или изморозь указывают на высокую влажность и приближающиеся снегопады.

Если к ночи небо проясняется, ожидайте умеренные морозы и спокойную погоду в ближайшие дни.

Международный день защиты персональных данных

Международный день защиты персональных данных был учрежден в 2006 году по инициативе Совета Европы. Этот день отмечается в связи с 25-й годовщиной подписания Конвенции Совета Европы «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных». Данный документ, который был подписан в Страсбурге 28 января 1981 года, стал первым международным соглашением в области защиты персональных данных, создавшим принципы охраны прав человека на личную жизнь. Конвенция начала действовать 1 октября 1985 года, а наша страна подписала ее позже, 7 ноября 2001 года.

В России ключевым нормативным актом, регулирующим отношения в сфере обработки персональных данных, является Федеральный закон «О персональных данных», принятый 27 июля 2006 года.

В 1724 году был основан Российский государственный архив Военно-морского флота

Этот архив, являющийся одним из старейших в России, был основан по устному распоряжению Петра I. В рамках Адмиралтейств-коллегии в него собирались документы, касающиеся как самого ведомства, так и подведомственных ему организаций.

В 1827 году, после распускания Адмиралтейств-коллегии, архив был передан в Общий архив Министерства морских дел. В дальнейшем он был переименован в Центральный архив флота и морского ведомства.

В течение следующих лет архив не раз менял свое название и структуры. Современное его название он получил в 1992 году.

За три столетия в Российском госархиве военно-морского флота было накоплено более 1,5 миллиона дел, относящихся к центральному аппарату управления военно-морским флотом, военно-морским учебным заведениям, научно-исследовательским центрам, а также военным портам и судостроительным предприятиям.

Библиотека архива содержит свыше 54 тысяч книг, посвященных морскому праву, военно-морскому делу, кораблестроению и другим темам.

в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы — первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин

Женские политехнические курсы стали первым в России высшим техническим учреждением для женщин. Они открылись в Санкт-Петербурге 28 января 1906 года. Николай Леонидович Щукин, профессор Технологического института, был избран первым ректором на двухлетний срок.

Для учебных занятий было арендовано помещение в доме 68/2 на Загородном проспекте. В течение непродолжительного времени жилые помещения были преобразованы в учебные аудитории и лаборатории.

На имя ректора поступило около 700 заявлений от желающих получить техническое образование. В результате конкурсного отбора среди аттестатов о среднем образовании было выбрано 234 слушательницы, ставшие первыми студентками вуза. Учебный процесс был организован по предметной системе, находящейся на стадии становления. Студентки имели возможность самостоятельно выбирать часы посещения занятий и сдавать экзамены по мере готовности в течение года.

В первые два года курсы функционировали как единый факультет, который в 1908 году был разделен на архитектурный и инженерно-строительный, а также были созданы электромеханический и химический факультеты. Срок обучения на всех четырех факультетах составлял пять лет, оплата — 150 рублей в год, вносимая студентками заранее. Деньги не возвращались в случае ухода или отчисления.