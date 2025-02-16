Какой праздник 17 февраля: приметы, ритуалы и запреты

17 февраля, мы отмечаем сразу несколько знаменательных дат, каждая из которых переносит нас в разные эпохи и культурные контексты. Этот день тесно переплетает древние народные традиции, историю православия, современные молодёжные движения и даже акты бескорыстной помощи.

Никола Студеный

Преподобный Николай, игумен Студийский и исповедник, чья память отмечается сегодня, жил в IX веке. Во времена суровых преследований христиан со стороны византийского императора Льва Армянина, он пережил испытания, подобные тем, что перенес преподобный Феодор Студит. Их неоднократно заключали в тюрьмы и подвергали жестоким пыткам. Тем не менее, Николай продолжал активно продвигать православие среди верующих. За свою преданность и духовные подвиги он был награжден даром исцелений, который оставался с ним даже после его смерти в 868 году.

В России этот день также называли Волчьим сватом, полагая, что в лесах сейчас начинается брачный период зверей. Существовало выражение: «О звериных тропах в лесу знает только Никола Студеный», что указывало на его связь с природой.

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Прозвище «Студеный» связано с тем, что в этот день редко обходилось без холодов. В народе говорили: «Студеный день — снова шубу надень» и «На Студеного Николу снега навалит гору».

Что нельзя делать 17 февраля

Охотникам не рекомендуется отправляться в лес, так как в этот день сложно встретить дичь. Кроме того, Николай Студеный будет мешать охотнику, уводя его с правильного пути.

Не стоит стричь волосы, принимать ванну или обрезать ногти, так как это может принести неудачи.

Нельзя проводить время в праздности или увлекаться развлечениями, так как это может привлечь нечистую силу. Девушкам тоже не следует сидеть без дела, иначе их мужья могут стать неверными.

Лучше избегать выхода на улицу без необходимости, поскольку это может привести к заболеванию.

Приметы на 17 февраля

Считается, что сны, увиденные в ночь на 17 февраля, сбываются в течение 20 дней, но их нельзя обсуждать с другими.

Этот день в Руси считался удачным, особенно для финансов. Наши предки проводили ритуалы для привлечения денег и успешной торговли, но не рекомендовали пересчитывать крупные суммы, так как это считалось плохим знаком.

Не следует давать взаймы и брать деньги в долг. 17 февраля — удачный день для поиска новых источников дохода.

Люди, рожденные в этот день, отличаются особой чувствительностью, стремятся помогать слабым и мечтают о позитивных изменениях в мире.

День российских студенческих отрядов

Указом Президента Российской Федерации, подписанным 21 февраля 2015 года, было установлено данное направление.

Истоки движения студенческих отрядов берут начало в 1959 году, когда свыше 300 студентов-добровольцев из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова отправились в Казахстан на целину во время летних каникул. К 1962 году количество студентов, работавших здесь, возросло до почти 10 тысяч, представляющих различные города СССР. За всё время существования советских студенческих отрядов в их деятельности участвовало около 13 миллионов молодых людей.

В 2003 году, благодаря поддержке Министерства образования Российской Федерации, была основана молодёжная общероссийская организация «Российские студенческие отряды», которая продолжила традиции студенческих строительных отрядов эпохи СССР.

Сегодня более 230 тысяч молодых людей занимаются различными видами работ, включая строительство, перевозку пассажиров, воспитание детей, сбор сельскохозяйственных культур, предоставление услуг и другие виды общественно полезной деятельности.

День спонтанных актов доброты

Этот праздник был основан в Соединенных Штатах в 1990-х годах. Его символ — открытое сердце — был создан французским художником Орелем специально для данного дня.

В рамках Дня спонтанных актов доброты организуются различные благотворительные мероприятия и марафоны, в которых участвуют знаменитые актеры, а также влиятельные личности из мира политики и общественной жизни.

В 1993 году постановлением Совета Министров Российской Федерации государственный газовый концерн «Газпром» был преобразован в акционерное общество

В 1965 году в СССР было создано Министерство газовой промышленности, которое отвечало за поиск и добычу газовых месторождений, а также за транспортировку и сбыт газа. В 1990 году это министерство преобразовали в государственный газодобывающий концерн «Газпром», а в феврале 1993 года он стал российским акционерным обществом.

«Газпром» является владельцем крупнейших в мире запасов природного газа. Его доля составляет 12% от мирового производства и 68% от добычи в России. Компания управляет самой масштабной газотранспортной системой в мире, длина которой превышает 170 тысяч километров. «Газпром» осуществляет поставки газа более чем в 30 стран, как ближнего, так и дальнего зарубежья. Кроме того, она входит в число четырех крупнейших производителей нефти в России.