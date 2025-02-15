Какой праздник 16 февраля: что нужно сделать, чтобы новорожденные дети росли здоровыми

16 февраля – день, тесно переплетающий древние православные традиции с событиями XX века.

Семен и Анна, Хранитель младенцев, Починки

В этот день чествовали двух святых, которые встретили младенца Иисуса в храме на 40-й день после его рождения — Анну и Симеона. Симеон Богоприемец был праведным и благочестивым человеком, ученым, жившим в Иерусалиме. Работая над переводом книги пророка Исайи, он усомнился в строках «дева во чреве примет и родит сына». Тогда ему явился ангел, который обнадёжил Симеона, что он не умрет, пока не увидит рожденного от Девы Марии. Так и случилось. В тот же момент в храме находилась и Анна — благочестивая вдова, которая, узнав о рождении Спасителя, вознесла ему хвалы.

С данным преданием связано и второе название праздника — Хранитель младенцев. В этот день принято обращаться к святому Симеону (Семену) и Анне с молитвами о здоровье новорожденных.

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Существует и третье название — Починки, которое связано с традицией начинать подготовку сбруи для лошадей, и в этот день говорили: «Семен и Анна сбрую починяют». Ранним утром всей семьей выходили из дома и занимались работой в сараях.

Что нельзя делать 16 февраля

Не следует лениться.

Не нужно занимать деньги у других.

Не рекомендуется носить темные предметы одежды.

Не стоит обсуждать проблемы с близкими.

Не целесообразно менять обстановку в квартире.

Приметы на 16 февраля

Над ледяной рекой клубится пар или дым – предвестие холодов.

Ночью выпал иней, значит, днем оттепели не стоит ожидать.

Яркое свечение звезд говорит о наступлении суровых морозов, а их нехватка предвещает плохую погоду.

Кошка, царапающая пол, — знак возможного ветра и метели.

Если в этот день идет снег, следует ожидать дождливое и ненастное лето.

Обычно рыба в этот период ловится очень хорошо.

Если в этот день не удалось отремонтировать износившуюся сбрую, это может привести к неприятностям.

В 1976 году с производственной линии Камского автомобильного завода вышел первый грузовик КамАЗ

В августе 1969 года было официально принято решение о создании в Набережных Челнах комплекса автомобильных заводов. Строительство автозавода полного цикла, который впоследствии получил название «КамАЗ», стартовало в декабре того же года.

16 февраля 1976 года с конвейера нового предприятия сошел первый серийный автомобиль — КамАЗ-5320, разработанный на основе модели ЗИЛ-170.

С тех пор КамАЗ произвел свыше 2 миллионов грузовиков, и эти машины заняли свои позиции как на российском, так и на зарубежных рынках. Грузовики под маркой КамАЗ не раз одерживали победы на знаменитых ралли, таких как «Дакар».

В 1957 году Президиум Верховного Совета СССР утвердил указ о создании медали «За спасение утопающих»

Эта награда была предназначена как для профессионалов — спасателей, так и для обычных граждан, проявивших смелость и самоотверженность при помощи людям в воде, а также тех, кто смог предотвратить несчастные случаи благодаря наблюдательности и находчивости.

Эскиз медали, выполненный художником А. Шебалковым, создавался из цветного металла, на нем изображался «спасатель, который вытягивает утопающего».

За время существования этой награды, последнее вручение которой произошло в 1991 году, медаль была вручена примерно 20 тысячам людям. Среди награжденных оказался капитан 1-го ранга в запасе Михаил Котухов, который получил ее четыре раза за спасение 150 жизней, а также житель Сахалина Анатолий Ковязин, удостоенный медали трижды.

В современной системе наград аналогичной медали больше нет; ее заменили на медаль «За спасение погибавших», которой награждают граждан за спасение людей в различных чрезвычайных ситуациях.

В 1942 году Зоя Космодемьянская, партизанка, посмертно была награждена званием Героя Советского Союза

Она отправилась на фронт как доброволец и была частью диверсионно-разведывательной группы, действовавшей по указаниям Западного фронта.

В ноябре 1941 года группа получила задание провести поджоги в нескольких населенных пунктах. Зоя смогла поджечь только три дома с немецкими солдатами. Во время своей второй попытки она была задержана в деревне Петрищево (Рузский район Московской области). После мучительных допросов Зоя была казнена через повешение на деревенской площади.

За этот подвиг она получила звание Героя Советского Союза согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1942 года (посмертно).

В 1722 году Петр I утвердил указ «О наследии престола»

Петровская реформа престолонаследия, закрепленная указом, позволявшим монарху самостоятельно назначать преемника, нарушила многовековую традицию передачи власти по мужской линии. Указ провозглашал право императора определять наследника по своему усмотрению: «…дабы сие было всегда в воле Правительствующего Государя, кому оной хочет, тому и определить наследство».

Эта новация, введенная Петром I, была отменена лишь спустя почти столетие, в апреле 1797 года, Павлом I в день его коронации.

В 1968 году в США была запущена телефонная служба экстренной помощи 911

Система экстренного вызова 911 впервые заработала в городе Хейливилл, штат Алабама. Тестовый звонок, подтвердивший работоспособность системы, совершил конгрессмен Томас Бевилл.

Впоследствии Федеральная комиссия связи США рекомендовала повсеместное внедрение номера 911. Примечательно, что первенство в создании единого номера для вызова экстренных служб принадлежит Великобритании: с 1937 года номер 999 обеспечивает связь с полицией, пожарными и скорой помощью.

В России аналогичная система, использующая номер 112, начала функционировать в августе 2013 года.