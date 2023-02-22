Среда, 22 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Какой он, мужчина-рязанец? Статистический портрет

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В Рязанской области мужчины составляют 46% населения региона: на 6 представителей сильного пола приходится 7 женщин. Об этом сообщили в пресс-службе Рязаньстата.

В Скопинском и Милославском районах мужчины составляют больше половины населения.

Средний возраст рязанца составляет 40 лет. Мужчин этого возраста больше всего в Милославском, Рыбновском районах и Рязани – по 30%.

Высшее или средне-профессиональное образование имеют 43% рязанцев. В сфере связи и информации, логистике работают 20% представителей сильного пола, 10% занимаются научной и технической деятельностью. Среди руководителей мужчина в 1,7 раз меньше, чем женщин – всего 3%.

Спортом занимаются 47% мужчин, 69% не курят, 13% придерживаются правильного питания и ведут здоровый образ жизни, 47% следят за здоровьем и регулярно проходят диспансеризацию.

Больше половины — 52% – мужчин региона состоят в браке, в том числе гражданском.

Какой он, мужчина-рязанец? Статистический портрет

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