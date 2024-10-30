Каким будет 2025 год согласно нумерологии: нас ждёт духовное пробуждение и конфликты

Каким будет наступающий 2025 год, если разбирать его с точки зрения нумерологии? По всем параметрам он может стать исключительным в нашей жизни, ведь покровительствует ему цифра 9 — мощная и неоднозначная.

Издание Life пишет: кодовое число года определяется с помощью сложения всех цифр в его составе. Выходит, кодовым числом 2025-го является 9. В нумерологии девятка символизирует завершение цикла, прощание с прошлым, трансформацию и духовное пробуждение.

Часто девятку ассоциируют с интуицией и мудростью, состраданием и духовным ростом. Но свойственны ей и крайне негативные аспекты. На 2025 год, согласно нумерологическому прогнозу, могут выпадать конфликты, разрушение старых структур. Люди при этом ощутят одиночество и чувство потери. В контексте 2025 года число 9 вместе с энергетикой года Змеи может усилить негативные тенденции 2024 года.

2024-му году покровительствовал Зелёный Деревянный Дракон. По своему характеру он непредсказуемый, импульсивный, стремящийся к доминированию и власти. И именно в 2024 году могла быть заложена почва для новых конфликтов и нестабильности, которые разовьются в будущем. Число 9, к которому можно привести 2025 год, станет катализатором этих негативных тенденций, которые завершатся глубокой трансформацией личности.

Вместе с тем не стоит забывать, что 2025 год закладывает в себе колоссальные возможности для стремительного духовного роста. Мы освободимся от прошлого и строим новое будущее. Всё задуманное сбудется, если приложим к этому усилия. Однако простым путь не будет — впереди неоднозначные препятствия. Чтобы преодолеть их, уже сейчас займитесь тренировкой интуиции и наращивайте внутреннюю духовную силу.