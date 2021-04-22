Каких животных нельзя держать в квартире рассказал Павел Крашенинников

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Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил «Российской газете», каких животных нельзя держать в квартире.

Серьёзный вопрос был поднят на «Деловом завтраке» в издании. Дело в том, что жители России стали заводить у себя экзотических зверей, чтобы раскрутить каналы в YouTube или Instagram. В итоге в Екатеринбурге в квартире поселилась лиса, у других хозяев живёт кот-сфинкс с татуировками.

Лиса в доме мешает жить соседям – она воет по ночам, в подъезде неприятный запах. Хозяева же заявляют, что купили её на меховой ферме, поэтому это уже не дикое животное, а домашнее.

Крашенинников отметил, что лиса, даже с фермы, все равно остаётся диким животным, следовательно держать в квартире её нельзя. Соседи могут добиться её выселения, используя Жилищный кодекс. Процесс это небыстрый, но вопрос решается.

– В российском законодательстве есть перечень домашних животных, которых можно держать в квартире. Бегемоты и лисы к ним не относятся, – заявил парламентарий.

Что касается жестокого обращения с животными, то Госдума в последнее время приняла несколько законов, направленных на борьбу с этим. Например, запрет изымать домашних питомцев за долги. Такое поведение приставов Крашенинников назвал моральным давлением.

Говоря о коте с татуировками, он посоветовал зоозащитникам доказывать, что животное испытывало боль, несмотря на наркоз, под которым наносили рисунки. Тогда хозяев можно привлечь к ответственности.