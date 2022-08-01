Какие законы заработали в России с августа?

В России с августа начинает действовать ряд новых законов.

О главных нововведениях, ставших частью повседневной жизни россиян, рассказывает PostNews.

Компенсация за коммуналку

Карта «Мир» теперь требуется, чтобы компенсировать расходы на оплату коммунальных услуг. Раньше на карту «Мир» зачисляли пенсии, пособия, стипендии и зарплаты бюджетников.

Новые штрафы для водителей

Лишённого прав водителя, севшего за руль, оштрафуют от 50 до 100 тысяч рублей. Если такой водитель совершил административное правонарушение, действует уголовная статья, по которой допускается конфискация машины.

Надбавка к пенсии

Увеличен размер пенсии работающим пенсионерам в среднем на 300 рублей. Работающим пенсионерам не положена ежегодная индексация, в отличие от неработающих.

Ипотека с господдержкой для многодетных семей

Программу ипотеки с господдержкой для многодетных семей продлевают до 2023 года. Для получения выплаты ипотеку нужно оформить до 1 июля 2024 года.

Вычет за лечение и спорт для детей

Получить налоговый вычет за лечение и спорт теперь смогут семьи с детьми до 24 лет, если ребёнок учится очно. Максимальная сумма вычета составит до 15,6 тысяч рублей.

Обслуживание оружия

С 25 августа в законе об оружии появятся новые термины — «ремонт» и «техническое обслуживание». Ремонтом оружия по направлению Росгвардии могут заниматься только юрлица с лицензией, а техобслуживание имеют право проводить сами владельцы.

Отсрочка от армии

В августе начинают принимать заявления для отсрочки от службы в армии для IT-специалистов. Для подачи заявления работодателям айтишников нужно отправить необходимые документы через Госуслуги. Комиссия решит, давать ли призывнику отсрочку.