Вторник, 30 июля, 2024

Какие законы вступают в силу в августе 2024

Автор: 7info

Опубликовано

Россия
Изображение от www.slon.pics на Freepik

Сайт Госдумы РФ рассказал о законах, вступающих в силу в августе 2024 года. Вот некоторые из них.

Порядок наследования цифровых рублей

Согласно новым правилам, можно будет завещать права на цифровые рубли, в том числе через завещательные распоряжения. Порядок составления таких распоряжений будет установлен Правительством РФ совместно с Банком России.

Информация о запросах на госуслуги в онлайн-режиме

Теперь узнать о выполнении запросов на предоставление государственных (муниципальных) услуг и получении различных мер социальной поддержки можно будет онлайн. В личном кабинете на портале «Госуслуги» будет отображаться информация о регистрации запроса, приглашении на личный приём и оказании услуги.

При банкротстве банков кредиторы смогут быстрее получить свои деньги

Если имущество банка не было продано на торгах, его можно будет использовать в качестве отступного для погашения требований кредиторов. В первую очередь это касается кредиторов первой очереди. Такие изменения позволят быстрее продать активы банков-банкротов и в максимальном объёме удовлетворить требования кредиторов.

Муниципальные депутаты смогут участвовать в формировании местной администрации

Уставом муниципалитета может быть предусмотрено право его представительного органа участвовать в формировании местной администрации. Это означает, что депутаты смогут утверждать или согласовывать заместителей главы администрации, руководителей отраслевых или территориальных органов. Такое нововведение повысит эффективность взаимодействия между представительными органами муниципального образования и местными администрациями.

Подробности в карточках.

Какие законы вступают в силу в августе 2024
Какие законы вступают в силу в августе 2024
Какие законы вступают в силу в августе 2024
Какие законы вступают в силу в августе 2024
Какие законы вступают в силу в августе 2024
Какие законы вступают в силу в августе 2024
Какие законы вступают в силу в августе 2024
Какие законы вступают в силу в августе 2024
Какие законы вступают в силу в августе 2024
Какие законы вступают в силу в августе 2024

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