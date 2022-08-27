Суббота, 27 августа, 2022
7info

Какие законы вступают в силу с 1 сентября 2022 года

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу в сентябре 2022 года.

Одним из основным нововведений политик назвал освобождение учителей школ от заполнения лишних документов.

— Важно, чтобы преподаватели могли посвящать обучению наших детей больше времени, а не тратили его на бумажную волокиту, — написал Володин в телеграм-канале.

Ещё одно важное нововведение касается персональных данных — с вступлением в силу закона человеку не смогут отказать в услуге, если он не хочет предоставлять личную информацию. Нарушителей ждёт штраф до 50 тысяч рублей.

По словам Володина, закон поможет защитить россиян от мошеннических действий и навязчивых рекламных рассылок.

Какие законы вступают в силу с 1 сентября 2022 года
Какие законы вступают в силу с 1 сентября 2022 года
Какие законы вступают в силу с 1 сентября 2022 года
Какие законы вступают в силу с 1 сентября 2022 года
Какие законы вступают в силу с 1 сентября 2022 года
Какие законы вступают в силу с 1 сентября 2022 года
Какие законы вступают в силу с 1 сентября 2022 года
Какие законы вступают в силу с 1 сентября 2022 года
Какие законы вступают в силу с 1 сентября 2022 года
Какие законы вступают в силу с 1 сентября 2022 года
Предыдущая статьяВ Рязани открылось заведение «Вкусно и точка» в ТРЦ «Премьер»
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7