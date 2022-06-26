Какие законы вступают в силу с 1 июля 2022?

О нововведениях сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram канале.

Защита пенсионных накоплений

Если суд признает, что пенсионные накопления были незаконно были переведены из одного НПФ в другой, гражданам вернут изъятый при досрочном переходе инвестиционный доход.

Право должников на сохранение прожиточного минимума

Заявление о сохранении прожиточного минимума от списания можно будет подать напрямую в кредитную организацию. Доходы в размере прожиточного минимума можно защитить, даже если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов.

Защитить от списания прожиточный минимум при наличии исполнительного производства можно с февраля 2022 года, обратившись к судебному приставу.

Обязательное медицинское страхование

При обращении за медицинской помощью можно будет предъявить либо полис ОМС, либо документ, удостоверяющий личность.

Биологическая безопасность

Вступает в силу ряд положений закона о биологической безопасности. В частности, организации будут обязаны уведомлять профильный орган власти о реализуемых научных исследованиях в области биологической безопасности. Порядок уведомления определит правительство РФ.

Обязательная аттестация для гидов и экскурсоводов

Экскурсоводами и гидами-переводчиками на туристских маршрутах смогут быть только граждане РФ. Требование о российском гражданстве не распространяется на инструкторов-проводников. Также вводится обязательная аттестация гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников. За нарушение требований к гидам будет грозить административная ответственность.

Сокращение срока оформления паспорта

Срок оформления паспорта не должен превышать 5 рабочих дней с момента приёма документов органом МВД от гражданина или МФЦ.

Информирование о полной стоимости потребкредита

Полная стоимость потребкредита или займа в процентах годовых должна указываться с точностью до третьего знака после запятой. Также при составлении договора по вкладам банки должны указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора.

Эти меры повышают информированность вкладчиков, а также снижают риски при принятии решения о выборе вклада и кредитной организации.

Упрощение регистрации по месту жительства

Граждане смогут встать на учёт по месту пребывания или жительства в любом региональном органе в пределах муниципального района, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – в любом органе в пределах города.