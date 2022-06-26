Какие законы вступают в силу с 1 июля 2022?

О нововведениях сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram канале.
Защита пенсионных накоплений
Если суд признает, что пенсионные накопления были незаконно были переведены из одного НПФ в другой, гражданам вернут изъятый при досрочном переходе инвестиционный доход.
Право должников на сохранение прожиточного минимума
Заявление о сохранении прожиточного минимума от списания можно будет подать напрямую в кредитную организацию. Доходы в размере прожиточного минимума можно защитить, даже если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов.
Защитить от списания прожиточный минимум при наличии исполнительного производства можно с февраля 2022 года, обратившись к судебному приставу.
Обязательное медицинское страхование
При обращении за медицинской помощью можно будет предъявить либо полис ОМС, либо документ, удостоверяющий личность.
Биологическая безопасность
Вступает в силу ряд положений закона о биологической безопасности. В частности, организации будут обязаны уведомлять профильный орган власти о реализуемых научных исследованиях в области биологической безопасности. Порядок уведомления определит правительство РФ.
Обязательная аттестация для гидов и экскурсоводов
Экскурсоводами и гидами-переводчиками на туристских маршрутах смогут быть только граждане РФ. Требование о российском гражданстве не распространяется на инструкторов-проводников. Также вводится обязательная аттестация гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников. За нарушение требований к гидам будет грозить административная ответственность.
Сокращение срока оформления паспорта
Срок оформления паспорта не должен превышать 5 рабочих дней с момента приёма документов органом МВД от гражданина или МФЦ.
Информирование о полной стоимости потребкредита
Полная стоимость потребкредита или займа в процентах годовых должна указываться с точностью до третьего знака после запятой. Также при составлении договора по вкладам банки должны указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора.
Эти меры повышают информированность вкладчиков, а также снижают риски при принятии решения о выборе вклада и кредитной организации.
Упрощение регистрации по месту жительства
Граждане смогут встать на учёт по месту пребывания или жительства в любом региональном органе в пределах муниципального района, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – в любом органе в пределах города.