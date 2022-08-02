Какие сделки могут совершать подростки

Ограничения для сделок с участием детей зависят от возраста, сообщает телеграм-канал «Госуслуги: для родителей».До 14 лет
Сделки от имени детей совершают родители, усыновители или опекуны. Например, если нужно заключить договор дарения квартиры. Имущественную ответственность также несут родители.
С 6 до 14 лет НЕ нужно согласие и участие родителей на:
мелкие бытовые сделки (покупку продуктов)
безвозмездное получение выгоды без нотариуса (велосипед в подарок)
распоряжение карманными деньгами
С 14 до 18 лет
Подростки могут совершать сделки сами, но с письменного согласия родителей. Такое согласие родители могут дать заранее или одобрить уже совершенную сделку. Для распоряжения имуществом несовершеннолетних нужно согласие органов опеки.
С 14 лет НЕ нужно согласие родителей на:
авторские права
пополнение вкладов
распоряжение стипендией и своим заработком
Если ребенок совершил сделку, хотя не имел права
Она будет ничтожной или недействительной. Стороны должны вернуть друг другу все полученное. Но если в результате сделки ребенок получил выгоду, суд может оставить ее в силе.
С 18 лет
Дети могут совершать любые сделки как взрослые — они получают полную дееспособность. А при эмансипации — уже с 16 лет.