Какие сделки могут совершать подростки

Ограничения для сделок с участием детей зависят от возраста, сообщает телеграм-канал «Госуслуги: для родителей».До 14 лет

Сделки от имени детей совершают родители, усыновители или опекуны. Например, если нужно заключить договор дарения квартиры. Имущественную ответственность также несут родители.

С 6 до 14 лет НЕ нужно согласие и участие родителей на:

мелкие бытовые сделки (покупку продуктов)

безвозмездное получение выгоды без нотариуса (велосипед в подарок)

распоряжение карманными деньгами

С 14 до 18 лет

Подростки могут совершать сделки сами, но с письменного согласия родителей. Такое согласие родители могут дать заранее или одобрить уже совершенную сделку. Для распоряжения имуществом несовершеннолетних нужно согласие органов опеки.

С 14 лет НЕ нужно согласие родителей на:

авторские права

пополнение вкладов

распоряжение стипендией и своим заработком

Если ребенок совершил сделку, хотя не имел права

Она будет ничтожной или недействительной. Стороны должны вернуть друг другу все полученное. Но если в результате сделки ребенок получил выгоду, суд может оставить ее в силе.

С 18 лет

Дети могут совершать любые сделки как взрослые — они получают полную дееспособность. А при эмансипации — уже с 16 лет.