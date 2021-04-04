Какие работы проводят в саду и в огороде в апреле

Снег в этом году сходит не так активно, как в прошлом. Поэтому работы непосредственно на дачных участках откладываются до лучших времён, а точнее – до лучшей погоды. Но садоводы и огородники со стажем знают, что в апреле даже дома есть чем заняться, чтобы обеспечить себе хороший урожай в будущем.

Предлагаем вам план действий, который позволит всё успеть и не упустить ничего важного.

Продолжаем ухаживать за рассадой: постепенно увеличиваем поливы, чаще проветриваем, чтобы приучить к открытому воздуху. Когда в ночное время температура воздуха перестанет опускаться ниже нуля, рассаду томатов можно будет оставлять на балконе на всю ночь.

Работы в апреле в саду

Если на вашем участке уже сошёл снег, займитесь обрезкой плодовых и ягодных деревьев и кустарников. Сделать это нужно до начала сокодвижения. Удалите поврежденные и слабые побеги малины и ежевики, срежьте подмерзшие верхушки ягодников, сформируйте кусты смородины, крыжовника, проредите кроны деревьев, удалив сухие, больные и поврежденные ветви.

Сгребите сухие листья, ветки и ботву, вывезите неорганический мусор, ликвидируйте ледяную корочку на земле, оставшуюся после таяния снежного покрова с помощью рыхления.

До распускания почек обработайте плодовые деревья и ягодные кустарники на даче защитными составами Это убережёт их от болезней и вредителей. С той же целью можно полить кусты горячей водой с настоем чеснока или лука.

Стволы деревьев побелите свежегашеной известью с примесью глины или коровяка, это спасёт ваши саженцы не только от вредителей, но и от повреждения солнечными лучами. Почву вокруг деревьев и кустарников присыпьте золой, удобрите компостом, торфом либо перепревшим навозом.

Как только плюсовая температура установится окончательно, можно будет сажать молодые деревья и кустарники. Если вы планировали пополнить свой сад новыми растениями, самое время приобрести саженцы на ярмарке или в специализированном садовом центре.

Работы в огороде

Работы в огороде в апреле в первую очередь зависят от схода снега и прогрева почвы. Как только это произойдёт, можно планировать «посевные и посадочные» работы.

Первыми в открытый грунт высеивают такие холодостойкие культуры, как редис, морковь, редька, лук, салат, горох. Не боится весенних холодов и зелень: шпинат, петрушка, кинза, укроп. Но если у вас не теплицы, на ночь укрывайте грядки плёнкой или нетканым материалом.

Майские праздники – традиционное время посадки картофеля. А в апреле пора заняться его яровизацией – поместить клубни в светлое место, избегая при этом прямого попадания солнца.

Счастливым обладателям теплиц советуем провести их дезинфекцию: обработать борным раствором, вымыть, прорыхлить землю.

Ещё не выбросили новогоднюю ель или сосну? И правильно сделали! Они пригодятся вам на даче! Еловые и сосновые иголки – это идеальный мульчирующий материал для земляники. Они не только обеспечивают необходимую подкормку и защиту для кустарников, но и улучшают вкус ягод.

Работы в апреле в цветнике

Если ваш участок украшают не грядки, а клумбы с цветами, то и вам пора приниматься за дело. Рассадите флоксы, нивяники, хризантемы, дельфиниумы. Подготовьте к посадке луковичные культуры. Начните на несколько часов в день открывать розы, постепенно подготовив их к открытому воздуху.

Как только сойдёт снег, прорыхлите и подкормите многолетники. Проведите обрезку и подкормку клематисов и не забудьте про деление пионов – в апреле для этого самое подходящее время.

Позаботьтесь о газоне: утрамбуйте подмерзший торф, пройдитесь по траве граблями, а затем присыпьте газон сухим песком.

Это перечень основных работ, которые можно провести на даче и в огороде в апреле. Полный список дел каждый садовод составляет для своего участка индивидуально. Помните, что качественная подготовка участка в апреле поможет избежать многих проблем в разгар сезона.