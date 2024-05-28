Вторник, 28 мая, 2024

Какие продукты могут заменить мясо, рассказала терапевт Шмелева

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от jcomp на Freepik

В наше время всё больше людей по разным причинам принимают решение отказаться от употребления мяса и продуктов животного происхождения. Практически каждый супермаркет предлагает покупателям отдельные секции с товарами, отвечающими таким запросам.

На полках магазинов уже давно можно найти котлеты, пельмени, сыр и молоко, изготовленные на основе сои. По своим вкусовым качествам они практически не уступают традиционным продуктам, однако имеют ряд существенных отличий. Насколько безопасны соевые продукты и чем можно заменить исключённые из рациона блюда, рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яна Шмелева.

«Кто-то соблюдает пост, кто-то придерживается принципов веганства или вегетарианства, а кто-то просто стремится разнообразить свой рацион, поэтому отказывается от мяса в пользу растительной пищи. Иногда отказ от продуктов животного происхождения мотивирован желанием улучшить собственное здоровье и состояние окружающей среды», – отметила врач в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Специалист подчеркнула, что время от времени баловать себя веганскими аналогами мясных и молочных продуктов вполне приемлемо. Такие продукты не нанесут вреда организму. Более того, они обладают рядом полезных свойств.

«Например, тофу. Его готовят из сои, и во многих блюдах он может заменить мясо или морепродукты. Он мягкий и пористый, но при отжиме становится более твёрдым», – пояснила Шмелева.

Однако тем, кто принял решение отказаться от животной пищи, не стоит ограничиваться только соевыми продуктами. Например, по словам терапевта, в меню стоит включить грибы. Они достаточно сочные и чем-то напоминают мясо. Помимо этого, по калорийности и питательности с мясом можно сравнить баклажаны, фасоль и другие бобовые, а также цветную капусту.

«И всё же не стоит забывать, что отказываться от мяса лучше после консультации с врачом, так как некоторым людям мясо жизненно необходимо. Ведь ни один из растительных белков не сможет полностью заменить животный», – подытожила терапевт.

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