Какие продукты могут заменить мясо, рассказала терапевт Шмелева

В наше время всё больше людей по разным причинам принимают решение отказаться от употребления мяса и продуктов животного происхождения. Практически каждый супермаркет предлагает покупателям отдельные секции с товарами, отвечающими таким запросам.
На полках магазинов уже давно можно найти котлеты, пельмени, сыр и молоко, изготовленные на основе сои. По своим вкусовым качествам они практически не уступают традиционным продуктам, однако имеют ряд существенных отличий. Насколько безопасны соевые продукты и чем можно заменить исключённые из рациона блюда, рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яна Шмелева.
Специалист подчеркнула, что время от времени баловать себя веганскими аналогами мясных и молочных продуктов вполне приемлемо. Такие продукты не нанесут вреда организму. Более того, они обладают рядом полезных свойств.
Однако тем, кто принял решение отказаться от животной пищи, не стоит ограничиваться только соевыми продуктами. Например, по словам терапевта, в меню стоит включить грибы. Они достаточно сочные и чем-то напоминают мясо. Помимо этого, по калорийности и питательности с мясом можно сравнить баклажаны, фасоль и другие бобовые, а также цветную капусту.