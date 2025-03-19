Какие праздники 20 марта: народные приметы, важные даты и неожиданные события

20 марта – день, когда переплелись древние славянские традиции, важные религиозные даты и яркие события мировой культуры.

Павел Капельник

В этот день верующие вспоминают двух святых с идентичными именами: преподобного Павла Простого, жившего в IV столетии, и святителя Павла Исповедника, епископа Прусиадского, жившего веком позже.

В древней Руси верили, что со дня Павла начинается приближение весны. Но холод ещё давал о себе знать: таяние с крыш сопровождалось морозными укусами; весенняя погода отличалась переменчивостью, то принося тепло, то возвращая стужу; сама весна и осень казались капризными. Однако тепло неумолимо наступало, снег исчезал всё быстрее. Иногда с кровель домов обрушивались глыбы снега и льда, что в народе считалось падением тяжких грехов на землю. Поэтому в этот день обращались в молитвах к иконе Богородицы «Споручница грешных».

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На Павла проверяли точность народных примет. Если небо к вечеру заволакивали тучи, ожидали утренних заморозков. Обильное таяние сосулек предвещало богатый урожай льна в летний период.

Что нельзя делать 20 марта?

Нельзя оставлять незавершенные дела, чтобы не привлечь неудачи.

Не стоит ссориться и выяснять отношения, чтобы не нарушить гармонию в доме.

Не рекомендуется начинать новые проекты или дела, так как они могут оказаться неудачными.

Нельзя игнорировать сны, так как они могут быть вещими.

Приметы на 20 марта

Если день ясный и солнечный, то весна будет теплой и ранней.

Если снег тает, образуя большие лужи, то лето будет дождливым.

Услышать пение птиц утром — к хорошим новостям и радостным событиям.

Если ветер дует с юга, то скоро наступит устойчивое тепло.

День французского языка

В 2010 году по предложению Департамента общественной информации ООН был учрежден данный праздник Организацией Объединенных Наций.

Французский, наряду с русским, арабским, испанским, китайским и английским, входит в число шести официальных языков, используемых в ООН.

Международный день счастья

Это событие, отмечаемое под эгидой ООН, было учреждено решением Генеральной Ассамблеи в июне 2012 года благодаря предложению, выдвинутому Королевством Бутан.

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Международный день астрологии

Неформальный день, объединяющий людей, чья деятельность или убеждения связаны со звёздной наукой: астрологов-практиков, педагогов и студентов астрологических учебных заведений, а также тех, кто считает, что небесные тела оказывают влияние на их судьбу.

Астрология, чьё наименование происходит от древнегреческих слов, означающих «звезда» и «учение», зародилась в глубокой древности и была неразрывно связана с религиозными верованиями и мифами о небесных светилах. Самые ранние гороскопы датируются примерно V веком до нашей эры и появились в Древней Месопотамии.

На протяжении истории астрология переживала периоды взлётов и забвения. Начиная с середины ХХ века, наблюдается её возрождение. Год за годом растёт интерес к астрологии и число её приверженцев. Статистические данные свидетельствуют о том, что за последние два десятилетия количество людей, консультирующихся у астрологов, увеличилось почти вдвое.

В Москве впервые представили оперетту, исполненную на цыганском языке

Это знаменательное событие стало возможным благодаря первой в мире профессиональной цыганской театральной труппе, которой руководил Н.И. Шишкин.

Театр «Ромэн», основанный в 1931 году, является одним из старейших и наиболее известных цыганских театров в мире. Он служит важным культурным центром, объединяя деятелей цыганского искусства в России.

В XVIII-XIX веках в Москве и Санкт-Петербурге существовали цыганские хоры. В конце XIX века Николай Шишкин создал цыганскую театральную труппу. В 1886 году она дебютировала в оперетте «Цыганские песни в лицах». В 1887 году состоялась постановка «Цыганского барона» Штрауса с участием цыган, а в 1888 году — премьера оперетты «Дети лесов» на цыганском языке.

В 1920-е годы по Советскому Союзу гастролировали цыганские ансамбли. В 1931 году была открыта театральная студия «Индо-Ромэн», которая показала представление «Вчера и сегодня» и «Этнографический показ». Позже студия была переименована в театр «Ромэн», а его первым директором стал Георгий Лебедев. С 1940 года спектакли стали ставиться на русском языке. В настоящее время театром руководит Николай Сличенко.