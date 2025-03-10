Какие праздники 11 марта: тайны, приметы и запреты дня

11 марта — день, богатый на события, как светлые страницы истории, так и трагические вехи. Этот день хранит в себе память о святителе Порфирии, архиепископе Газском, чья жизнь и служение оставили глубокий след в православной традиции. Однако 11 марта — это не только день религиозного почитания.

Порфирий Поздний

В православной традиции в этот день почитается святитель Порфирий, архиепископ Газский, чья жизнь пришлась на V столетие.

В народе существовала поговорка: «Не стоит доверять ранней весне, а поздняя может ввести в заблуждение». Несмотря на потепление, крестьяне не спешили начинать посевную, опасаясь внезапных заморозков, которые могли погубить все посадки.

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Приметы о погоде основывались на наблюдениях за птицами. Возвращение перелетных птиц предвещало богатый урожай зерновых. Также обращали внимание на расположение птичьих гнезд: если птицы строили их на южной стороне, ожидалось холодное лето, а если выбирали северную сторону, то можно было надеяться на теплую погоду.

Что нельзя делать 11 марта

Стоит воздержаться в этот день от заключения брака

Нужно отказаться от чревоугодия

Не рекомендуется принимать участие в увеселительных мероприятиях

Стоит избегать конфликтов

Нельзя давать денег взаймы

Стоит отказаться от посещения парикмахера

Нельзя заниматься рукоделием, связанным с тканью и нитками

Приметы на 11 марта

Если в день Порфирия идет снег, то летний период будет обильным на осадки

Высокое расположение облаков предвещает ясную погоду

Воркование голубей указывает на скорое потепление

Если воробьи собираются вместе, то ожидается ясная и сухая погода

Месторасположение птичьих гнезд (в тени или на солнце) указывает на характер летней погоды — жара или холод соответственно

Прилет грачей с юга – предвестник скорого таяния снега. Ясное ночное небо, усыпанное звездами, предвещает жаркое лето

День работника органов наркоконтроля

День сотрудника наркоконтроля – это профессиональный праздник, закрепленный указом Президента Российской Федерации от 16 февраля 2008 года. Дата связана с тем, что 11 марта 2003 года был учрежден Государственный комитет РФ, отвечавший за контроль над оборотом наркотических и психотропных веществ. Впоследствии комитет был преобразован в Федеральную службу по контролю за наркотиками.

В 2016 году данная служба была упразднена, а ее обязанности и полномочия переданы Министерству внутренних дел Российской Федерации. В структуре центрального аппарата МВД было создано Главное управление по контролю за оборотом наркотиков, во главе которого стоит генерал-лейтенант полиции Иван Горбунов.

Ежегодно правоохранительные органы регистрируют более двухсот тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Изображение от wirestock на Freepik

Европейский день памяти жертв терроризма

Эта памятная дата была установлена по инициативе членов Европейского парламента в знак уважения к памяти тех, кто стал жертвой трагических событий в Мадриде.

Два десятилетия назад, 11 марта 2004 года, испанская столица подверглась серии террористических атак на железнодорожном вокзале «Аточа». В четырех пригородных поездах, следовавших в направлении вокзала в час пик, почти одновременно прогремели взрывы 10 мощных самодельных бомб, содержащих гвозди. Эти теракты привели к гибели 192 человек, а 1856 получили ранения различной тяжести.

В 2007 году 28 человек предстали перед судом по обвинению в организации и совершении теракта.

В 1834 году император Николай I утвердил «Положение о гражданских мундирах»

Каждое учреждение получило десять градаций униформы в темно-зеленой или темно-синей гамме, за сенаторами был «зарезервирован» алый цвет. По расцветке форменной одежды не составляло труда установить, к какому министерству относится чиновник. Его положение в иерархии определялось количеством декоративной отделки на мундире. У высших чинов орнамент покрывал воротник, манжеты и клапаны карманов.

Чиновники сами оплачивали изготовление мундиров, которые, особенно с золотым или серебряным шитьем, обходились недешево. Госслужащий, уходящий на пенсию после десяти лет безупречной службы, имел право оставить свой мундир себе.

В то же время император Николай I утвердил «Описание женских туалетов для визитов ко двору в праздничные дни».