Какие правила и ограничения существуют для рыбаков?

В России действуют достаточно либеральные правила рыбалки: разрешений куда больше, чем запретов, но надо понимать, что это не только отдых, но и серьёзная ответственность. Необходимость беречь природу и жить с ней в гармонии — одна и важных ценностей для порядочного человека, который заботится об окружающем его мире не только на словах. Тем более, что некоторые обитатели наших водоёмов — это достаточно редкие виды, занесённые в Красную книгу. О том, при каких условиях рыбалка будет абсолютно законной и принесёт её любителям только положительные эмоции, пойдёт речь в этом небольшом обзоре.

Бесплатно, но не всегда

Согласно закону «О любительском рыболовстве», на всех водных объектах общего пользования запрещено брать плату за вылов рыбы. Все граждане РФ могут заниматься рыбалкой, никто не вправе взять за это плату.

Однако следует заметить, что водоёмы бесплатны только для любительской рыбалки. Если речь идёт о каких-то спортивных соревнованиях, то владелец водоёма вправе взимать плату.

Важно знать, что запрещён вылов рыбы на водных объектах, находящихся в подчинении министерства обороны, в специальным образом охраняемых природных зонах. Бесплатно ловить рыбу также не получится на частных водных объектах, на тех водоёмах, которые нужны для промышленного производства рыбы.

Если гражданин приобрёл участок земли, сделал на нем пруд и в нем занимается разведением рыбы, то он может брать оплату за ловлю в этом водоёме.

Граждане могут предоставлять услуги на водоёмах общего пользования: сдавать в аренду снасти, маломерные суда, домики рыбака и т.д, Но есть некоторые особенности. Если позволяют вылов рыбы только при условии взятия лодки в аренду, это незаконно. В этом случае можно пожаловаться в Росрыболовство.

Снасти для безобидной страсти

Рыбакам разрешено использовать несколько видов снастей

Жерлица и кружки. Не больше 10 шт. на рыбака. Раколовки. Диаметр — до 80 см, с ячейками сетки — до 22 мм. Не больше 3 шт. на одного рыболова. Спиннинг и удочки, катушки. Не более 5 шт. на одного рыбака, причём общее число крючков не может превышать 10 шт. Перемены. До 10 крюков на человека. Подъёмники, черпаки. Больше 1 м — в длину и ширину, сетка — не меньше 10 мм.

Можно ловить рыбу с лодки, но она должна иметь государственную регистрацию. На моторных или парусных суднах вылов рыбы разрешён посредством троллинга (ловля на приманку) — не более двух снастей на одну лодку.

В Северном, Дальневосточном, Сибирском регионах (Рязанская область, как вы понимаете в них не входит) можно использовать зарегистрированные сети при любительской рыбалке.

Новая редакция закона РФ о рыбной ловле описывает запрещённые способы вылова рыбы. Нельзя ловить рыбу:

— с применением взрывчатых и химических веществ;

— с использованием электроудочки (тока);

— сетями (за исключением трёх макрорегионов РФ, которые мы уже назвали).

Подводная рыбная охота запрещена в местах массового отдыха граждан. При охоте под водой нельзя использовать акваланги.

Размер и вес имеют значение

Закон о рыбалке контролирует вылов всех видов рыб. Нормы вводятся в отношении как размера рыбы, так и общей массы улова.

Нельзя осуществлять вылов краснокнижной рыбы. Если вы поймали такую особь на крючок, её следует освободить и выпустить в воду. Вылов лососёвых и осетровых рыб возможен на частных прудах, где они разводятся специально и можно заплатить деньги за их ловлю.

Кое-где нельзя ловить раков и рыб, размеры которых не отвечают промысловым. Такие ограничения введены с целью сохранения молодых рыб.

Минимальный размер рыбы, максимально разрешённое количество и масса общего улова разнятся в зависимости от региона.

Например, в Рязанской области нельзя ловить лещей короче 25 сантиметров, щук — 32, судаков — 40 сантиметров. Причём за день нельзя добывать более пяти щук и трёх судаков. Общая масса улова не может составлять более 5 килограмм на рыбака в день или поймать можно одну рыбу, превышающую этот вес. В нашем регионе наложен запрет на вылов осетровых рыб.

А, например, в Ленобласти судака можно ловить не более 5 рыбин и без ограничения по массе улова. В Астрахани в сутки один рыбак может выловить до 10 кг, но если речь идёт про воблу, то ограничение в 5 кг и особи должны быть не менее 17 см в длину.

Если ловец попался…

Несоблюдение правил рыбной ловли влечёт за собой административную ответственность. Предусмотрены санкции в виде штрафа до 5000 руб.

За более серьёзные нарушения предусмотрена даже уголовная ответственность — ст. 256 Уголовного кодекса РФ. Сюда можно отнести осуществление добычи рыбы с нанесением крупного ущерба, например, с использованием, взрывчатых и химических веществ, электроудочки, рыбалку в местах нереста рыбы и на путях её миграции, на специальным образом охраняемых природных зонах. Нарушителю может грозить штраф до 500 тыс рублей, исправительные работы или тюремное заключение сроком до 2 лет.

Сумма штрафа за каждую незаконно выловленную рыбину удваивается, если рыбалка была в период нереста или в месте, где запрещена рыбная ловля.

Ловля рыб, занесённых в красную книгу, (для нашего региона это, прежде всего, стерлядь) регламентируется статьёй 258.1 Уголовного кодекса. Максимальная санкция — предусматривает тюремное заключение на срок до 3 лет и штраф 1 млн руб.