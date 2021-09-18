Какие плюсы и минусы может принести статус самозанятого?

С 1 июля прошлого года в нашей стране в полную силу заработал новый налоговый режим. Он позволяет многим рязанским предпринимателям снизить налоговую нагрузку, а тем, кто до этого работал по серым схемам, получить легальный статус.

Перейти в категорию самозанятых (они будут платить налог на профессиональный доход, НПД) теперь смогут няни, репетиторы, отделочники, кулинары парикмахеры, фотографы, производители товаров ручной работы, наймодатели квартир и представители некоторых других профессий. О преимуществах и недостатках работы в новых условиях и пойдёт речь в нашем небольшом обзоре.

Без лишних формальностей

Отметим, что граждане стран Евразийского экономического союза — Армении, Беларуси, Казахстана или Киргизии — тоже могут платить налог на профессиональный доход. Для этого понадобится только получить ИНН в России.

Среди плюсов самозанятости специалисты отмечают простоту регистрации — гражданину необходимо подать заявление, приложить к нему фотографию и копию паспорта. . Если вы подключены к сервису ФНС «Личный кабинет» (это может сделать любое физическое лицо), то для регистрации достаточно подать заявление, не выходя из дома, через приложение «Мой налог».

Самозанятому не нужно создавать налоговую отчётность, подавать декларации о доходах.

— Ставки налогообложения для этой категории предпринимателей составляют 4 процента от дохода, если самозанятый рассчитывается с гражданами и 6 процентов, если проводит операция с ИП или организациями, — отмечает Наталья Гранова, специалист в области налогового права. — НПД надо платить только за те месяцы, когда был доход. Если ничего не заработали, платить налог не нужно.

В течение месяца самозанятый отчитывается о доходе, а потом ФНС сама считает налог и не позднее 12 числа следующего месяца присылает квитанцию об оплате. Её нужно оплатить до 25 числа того же месяца.

Кроме того, гражданин с таким статусом освобождён от уплаты страховых взносов в ПФР, ФОМС и ФСС.

Бить рублём

Конечно, такой режим имеет и свои недостатки Закон о льготном налогообложении будет действовать до 2028 года включительно.

Платить налоги по льготным ставкам самозанятый может, если зарабатывает не более 2,4 миллиона рублей в год. При превышении лимита гражданину придётся переходить на другой менее щадящий режим налогообложения.

Самозанятый не может торговать подакцизными товарами и продукцией, имеющей специальную маркировку.

За любое нарушение порядка или просрочку передачи данных налогоплательщик будет автоматически оштрафован на сумму в 20 процентов от суммы налога, неуплаченного правильно и своевременно. А если в течение полугода с момента первого нарушения гражданин ещё раз нарушит сроки или порядок передачи данных о произведённом расчёте, то сумма штрафа будет равна всему полученному с нарушениями доходу.

Если доход за время незаконного предпринимательства превысит 1,5 млн рублей, нарушителю грозит уже уголовная ответственность.

— Без официального статуса проблематично в открытую рекламироваться, очень сложно взять кредиты, особенно ипотеку, — убеждена Наталья Гранова.

Получается, что самозанятость даёт не только легальность или снижение налоговой нагрузки, но и заметно может улучшить качество жизни для десятков тысяч рязанцев, избавив их от страха быть наказанными за работу по серым схемам.