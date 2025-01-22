Какие известные звезды приедут в Рязань в этом году

В этом году Рязань станет настоящей сценой для больших звезд, готовых порадовать своих поклонников незабываемыми выступлениями. На сцене городских культурных площадок запланировано множество ярких событий, которые соберут любителей музыки, театра и искусства в целом.

Ирина Круг

Новогодние праздники закончились, но подарки все еще остались. В город приедет Ирина Круг, известная певица, обладающая неповторимым голосом и харизмой. Ее карьера началась после трагической утраты Михаила Круга, который был не только ее мужем, но и вдохновением. Ирина стала продолжать его традиции, внося в шансон свои уникальные ноты. Любители данного жанра смогут насладиться её знаменитыми песнями и, конечно, почувствовать атмосферу теплоты и близости.

Концерт состоится 26 января в филармонии.

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Константин Райкин

Константин Райкина известен не только как художественный руководитель Государственного театра «Сатирикон», но и как один из самых харизматичных артистов современного театра. Он представит свой моноспектакль-концерт «Самое любимое», который обещает быть настоящим пиром для любителей поэзии и театрального искусства. Восхитительная энергетика Райкина, его глубокие размышления о жизни и воспоминания о личных мгновениях оставят зрителей в полном восторге.

Спектакль пройдет 20 февраля в филармонии.

Слава

Ее карьера началась со счастливой случайности, и с тех пор она уверенно завоевывает свои позиции на российской сцене. Слава известна своей харизмой и искренностью, что делает ее выступления особенно привлекательными. Каждое ее шоу посвящено сильным женщинам и наполнено энергией, которая безусловно впечатлит каждого.

Концерт состоится 12 февраля в филармонии.

Елена Ваенга

16 февраля в МКЦ пройдет концерт этой удивительной артистки, которая никогда не ставила перед собой цель занимать верхние строчки топ-чартов. Елена поет не для коммерции, а для людей, таких как она сама. Ее песни полны душевности и глубины, а характер, сформированный южными корнями и северным воспитанием, делает каждое песенное произведение настоящим произведением искусства. Елена искренне признается, что «замужем за музыкой», и на сцене всегда оставляет частичку своей души.

Александр Розенбаум

Александр Розенбаум один из самых ярких представителей жанра «авторской песни». Его произведения знакомы многим, и зрители ценят его за уникальный стиль и глубину чувств в каждой строчке. Розенбаум — это не только музыкант, но и поэт. Творческая жизнь артиста проходит в чрезвычайно динамичном и насыщенном ритме: активный гастрольный график чередуется с встречами с журналистами и поклонниками, съемками для телевидения, участием в различных концертах и общественно-политической деятельности. С момента начала своей карьеры он дал около 4000 выступлений как в России, так и за её пределами. Зрителей ждет теплая и дружеская атмосфера, а также возможность познать загадки человеческой души.

Концерт состоится 17 февраля в филармонии.

АнимациЯ

Знаменитая группа с порой провокационными текстами, незабываемой энергией и несдержанным юмором. Сам Константин Кулясов говорит, что он «очень известен», которого почти никто не знает в лицо.

Костя Кулясов — тот самый лидер группы и создатель, чьи песни полны крылатых фраз. На концерте зрители смогут ощутить мощную атмосферу общения и взаимопонимания, которая сразу же захватит и не отпустит до самого конца. Музыка, ирония, а также искренние размышления о жизни сделает вечер поистине запоминающимся.

Концерт пройдет 17 февраля в Старом парке

Стас Пьеха

Каждая композиция этого исполнителя западает в души его поклонников. Обладая харизмой, талантом и искренностью, он не стремится к шумным скандалам или экстравагантному имиджу. На российской сцене он занимает уникальное место уже много лет.

Артист выпустил несколько музыкальных альбомов, снял более 15 видеоклипов и стал регулярным гостем телевизионных программ и музыкальных ротаций. Артист искренне ценит новые эмоции и впечатления, поэтому его часто можно увидеть в различных реалити-шоу и конкурсных музыкальных проектах.

Концерт пройдет 26 февраля в филармонии.

КняZz

В 2011 году Андрей Князев, бывший участник группы «Король и Шут», основал в Санкт-Петербурге собственный музыкальный проект. Это решение последовало за отказом от работы над рок-оперой «TODD» с Михаилом Горшенёвым. Группа стала для Князева платформой для самореализации, и 16 декабря 2011 года он официально покинул «Король и Шут». Лирика нового коллектива продолжает традиции, заложенные Князевым в его предыдущей работе.

Новый концертный тур группы «КняZz» получил название «Ангел и Демон» в честь одноимённой композиции, которая звучит на втором альбоме «Тайна кривых зеркал». Эта песня рассказывает о соперничестве двух мистических существ из светлого и тёмного миров за возможность быть вместе.

В программе тура будут представлены лучшие треки из всех альбомов группы «КняZz», с акцентом на новый материал. Также будут исполнены известные хиты Андрея Князева, которые он исполнял с группой «Король и Шут».

Концерт пройдет 8 марта в Дворце спорта «Олимпийский».

Zoloto

Музыка группы Zoloto — как на живых выступлениях, так и в студийных записях — вызывает ощущение истинной внутренней свободы. Это словно прикасаться к чему-то более высокому. Возможно, это чувство можно выразить одним простым словом: любовь.

В сентябре 2024 года коллектив выпустил свой четвёртый альбом, получивший название «Перевоплотиться». В процессе записи к ним присоединились талантливые музыканты, часть основного состава Zoloto, которые добавили свои соло в выступления группы, предложив неожиданные импровизации в знакомых многим композициях.

Артист выступит 9 марта в Deep.

Мельница

Мельница — это наиболее известная фолк-рок группа в России. Путь от маленьких клубов до крупных стадионов занял долгие десять лет, во время которых происходили значительные изменения в составе, успехи на радио, признание слушателей и множество живых выступлений. Коллективу удалось не только изменить восприятие фолка среди публики, но и сделать этот музыкальный стиль таким популярным, каким он является в нашей стране сегодня.

Хотя творчество Мельницы обычно обозначается как фолк-рок, это понятие весьма обширное. В их альбомах можно встретить как утонченные арфовые композиции, так и эпические рок- произведения, элементы джаза и ритмы качественной поп-музыки. Музыканты не стремятся заключать свое творчество в строгие жанровые рамки или запирать его в четкие обозначения. В этом году они отмечают 25-летие, отправившись в юбилейный тур.

Концерт состоится 11 марта в МКЦ.

Neverlove

Группа, радикально изменившая правила игры в мире российской тяжёлой музыки и ставшая самой популярной хэви-группой в стране за последние пять лет, в честь своего пятилетия готовит для фанатов концерты, которые обещают быть поистине легендарными. Зрителей ожидает программа с лучшими хитами коллектива за эти годы, а также новый альбом, мощные слэмы, тысячи ватт звука и насыщенная атмосфера драйва.

Концерт состоится 6 марта в лофте Свобода.

Моя Мишель

Российская поп-группа, возглавляемая вокалисткой и автором песен Таней Ткачук, является одной из самых ярких и интересных команд на современной российской музыкальной сцене. Они избегают привычных штампов, характерных для отечественной поп-музыки. Их песни — это запоминающиеся любовные истории, исполненные живой группой с элементами электроники. Вас ожидает море любви, музыки и нежности. Уникальный и неповторимый стиль коллектива создает волшебную атмосферу, а магия мелодий проникает в самые глубины сердца.

Концерт пройдет 13 апреля в Deep.

Любэ

Игорю Матвиенко, а необычное название возникло благодаря Николаю Расторгуеву — оно заимствовано из жаргона его детства и переводится как «разный» или «любой».

Определить жанр «Любэ» непросто, но его можно охарактеризовать как «фолк-рок». Социально-патриотическая тематика прослеживается во всем творчестве коллектива.

Одной из отличительных черт «Любэ» является большое количество хитов, ставших настоящими народными песнями: «Атас», «Не валяй дурака, Америка», «Конь», «Там за туманами», «Берёзы», «Позови меня тихо по имени», «Комбат», «Давай за» и многие другие. Эти композиции устойчиво популярны и по сей день. За время своего существования группа собрала миллионы зрителей на своих концертах, неизменно собирая полные залы. Неповторимый голос Расторгуева, запоминающийся стиль аранжировок и богатое звучание, включая хоровые партии, сделали «Любэ» заметным явлением, вызывающим любовь публики на протяжении длительного времени.

Концерт состоится 29 апреля в филармонии.

The Hatters

В феврале 2016 года мир впервые узнал о петербургском коллективе, выпустившем песню Russian Style. The Hatters быстро стали одним из самых стильных музыкальных проектов, а Михаил Козырев оказался полностью прав, внёсши «Шляпников» в список десяти групп, за которыми стоит следить. Всего через год они получили золотую пластинку в категории «Взлом» премии «Чартова дюжина».

Концерты The Hatters собирают большие залы, их песни звучат на ведущих радиостанциях, а клипы на YouTube набирают миллионы просмотров. Сегодня трудно представить крупнейшие российские фестивали без выступлений The Hatters, так же как и наш плейлист.

The Hatters — это не просто группа, а настоящая сенсация, символизирующая новое поколение российских исполнителей. Их творчество наполнено яркими эмоциями, энергией и стремлением к переменам, что продолжает вдохновлять и объединять людей. Коллектив не только завоевывает сердца слушателей, но и активно участвует в развитии музыкальной культуры, оставляя заметный след в истории российской музыки.

Концерт пройдет 22 мая в Deep.



