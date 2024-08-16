Как защититься от фейков: советы заслуженного юриста Ивана Соловьева

В последнее время в чатах и телеграм-каналах всё чаще появляются ложные новости и тревожные сообщения. Одним из таких фейков стало видео с миной-растяжкой, якобы обнаруженной в подмосковном лесу. Корреспондент REGIONS обратился к заслуженному юристу России Ивану Соловьёву, чтобы узнать, как защититься от информационных вбросов и где проверять достоверность фактов.

Иван Соловьёв пояснил, что создатели подобных фейков специально стремятся вызвать стресс у читателей. Часто информация подаётся как что-то тайное, неожиданно ставшее доступным широкой публике.

«Фейковые новости нередко сопровождаются формулировками о том, что информация получена из третьих рук — якобы рассказали знакомые, работающие на важной должности. Это делается, чтобы манипулировать менталитетом людей. В Советском Союзе многие больше доверяли рассказам соседей, чем официальным источникам, и у некоторых людей этот тип мышления сохранился», — объяснил Соловьёв.

Эксперт также отметил, что злоумышленники могут подделывать видео и аудио с помощью нейросетей, а также создавать клонированные телеграм-каналы, чтобы ложная информация выглядела как правдивая. Для этого разрабатываются целые алгоритмы.

Соловьёв советует всегда включать критическое мышление и не верить публикациям на слово. Он рекомендует проверять информацию только через официальные источники, такие как сайт министерства обороны и правительственные порталы.