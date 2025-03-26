Как выбрать безопасный и приятный парфюм, рассказал доцент Таратухин

Евгений Таратухин

Евгений Таратухин, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии имени академика П. Е. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета, автор курса «Основы парфюмерного искусства», рассказал, как выбрать парфюм, который будет и приятен, и безопасен для здоровья.

Как определить качественный и безопасный парфюм?

Выбирая духи, важно учитывать их происхождение. Современные парфюмы содержат множество синтетических компонентов, проверенных на безопасность. Вероятность негативных последствий минимальна, поскольку эта сфера строго регулируется.

Агентство IFRA ежегодно пересматривает допустимое содержание компонентов в парфюмерии и косметике. Крупные бренды строго соблюдают эти нормы, чтобы избежать репутационных рисков.

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Безопаснее приобретать духи в крупных магазинах, которые работают в системе «Честный знак» и имеют офлайн-представительства. Качество упаковки, слюды, типографии должно быть высоким.

Духи, продаваемые на сомнительных «островках» в ТЦ или подземных переходах, могут содержать запрещённые вещества, влияющие на:

репродуктивную систему ,

, эндокринную систему ,

, нервную систему ,

, повышенный риск аллергии и даже канцерогенный эффект.

В то время как крупные бренды обновляют формулы, исключая запрещённые компоненты, производители подделок продолжают использовать их, так как это дешевле.

Как правильно выбирать аромат?

Не поддавайтесь первому впечатлению. Верхние ноты исчезнут быстро, а реальный аромат раскрывается спустя 30 минут и держится несколько часов. Именно сердечные ноты определяют, насколько запах вам подходит.

Как протестировать духи? Если есть пробник, нанесите его в закрытом помещении и зайдите туда через час. Так вы поймёте, как аромат будет ощущаться окружающими.

Влияние на окружающих. Парфюм — важная часть образа, поэтому стоит учитывать, как он воспринимается другими.

Запахи для концентрации и продуктивности

Эффект от запахов индивидуален, но ароматерапия выделяет несколько универсальных решений:

Для бодрости и фокусировки

цитрусовые (лимон, лайм, бергамот),

пряные травы (перечная мята, лаванда).

Исследования показали, что такие ароматы в офисе повышают концентрацию, уменьшают ошибки и способствуют продуктивности. Это объясняется тем, что мозг ассоциирует такие запахи с чистотой и свежестью, снижая ненужные раздражители.

Есть ли противопоказания к использованию парфюма?

Запрещённых ароматов нет, так как запахи окружают нас повсюду. Однако:

Аллергикам стоит проверять состав — например, дубовый мох может вызывать сильную реакцию. В качественной парфюмерии его заменяют безопасным аналогом (эвернилом).

стоит проверять состав — например, дубовый мох может вызывать сильную реакцию. В качественной парфюмерии его заменяют безопасным аналогом (эвернилом). Цитрусовые масла повышают чувствительность кожи к солнцу, что может привести к ожогам.

Беременным стоит минимизировать использование духов, так как вдыхаемые вещества попадают в организм ребёнка. Это доказано экспериментально.

Могут ли духи вызывать головную боль?

Головная боль имеет множество причин, но запахи могут быть триггером.

Почему это происходит?

Перегрузка обоняния может вызывать напряжение мышц шеи и затылка, провоцируя головную боль.

Некоторые запахи могут запускать психологические реакции, связанные с неприятными воспоминаниями.

Что делать, если запах вызвал дискомфорт?

✅ Промыть нос

✅ Выйти на свежий воздух

✅ Проветрить помещение

✅ Выпить воды

✅ Понюхать кожу или волосы — это помогает «перезагрузить» обоняние.

❌ Запах кофе не всегда помогает! Он сам по себе интенсивный и может перегружать восприятие.

🔑 Главное правило при выборе парфюма: меньше нюхать, больше думать. Наше обоняние быстро привыкает к запаху, поэтому первый вдох даёт больше информации, чем второй.