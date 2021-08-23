Как вести себя на дороге велосипедистам, скутеристам и водителям самокатов?

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Понятно, что каждый велосипедист, водитель скутера или электросамоката должен знать и соблюдать правила дорожного движения. Правда управление двумя из трех названных видов транспорта обычно не требует специальных документов и сдачи экзамена, поэтому многие обладатели таких средств передвижения ездят по своему разумению без оглядки на ПДД.

О том, на что нужно обращать внимание, прежде чем сесть за руль велосипеда или скутера, либо встать на электросамокат, мы поговорим в этом небольшом обзоре.

Крутите педали по правилам

Начнем с самого демократичного и доступного вида транспорта- велосипеда. Если вам или детям уже исполнилось 14 лет, то вы можете ездить на велосипеде не только по тротуару ,но и по правому краю дороги и по обочине. Правда такими привилегиями можно воспользоваться если велосипедисты едут колонной, если прицеп или перевозимый груз шире 1 метра, а также, ( и это широко применяется в Рязани) когда нет никакой велодорожек, или по ним невозможно двигаться

Теперь несколько слов о скоростном режиме.

В населенных пунктах разрешается движение велосипедистов со скоростью не более 60 км/ч.

В жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях – не более 20 км/ч.

Пересекать дорогу по пешеходному переходу можно только пешком. Проезжая пешеходный переход на велосипеде, вы можете попасть под машину – водитель просто не успеет заметить вас

Если вдруг зазвонил телефон – лучше спешиться, отойти в сторону, не создавая помех, и ответить на звонок

Нельзя поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.

Автомобиль обязан уступить, если вы двигаетесь прямо, а он поворачивает. При таком проезде убедитесь, что водитель вас видит, иначе возможно ДТП.Велосипедист обязан уступить дорогу выезжающим с остановки автобусам и троллейбусам

При объезде автомобиля помните, что водитель и пассажиры могут внезапно открыть двери

Перед перестроением, поворотом и разворотом велосипедист обязан рукой подавать сигналы поворота.. Вернуть руку на руль можно непосредственно перед началом поворота.

Не забывайте об опознавательных знаках, которыми велосипедист может облегчить поведение на дороге как себе, так и другим участникам движения.

Красный фонарь сзади сообщит водителям, что впереди едет велосипедист. Белый фонарь спереди осветит путь и предупредит других участников движения о вашем приближении. Светоотражатели на обоих колесах сделают вас заметными сбоку.

Специалисты советуют велосипедистам надевать шлем В случае аварии или падения он поможет избежать травм . Не лишними будут велосипедные перчатки. Они предохранят ваши ладони от царапин.

Яркая одежда со светоотражающими элементами сделает вас заметными в сумерках и ночью. Зеркало заднего вида предупредит вас о приближающемся транспорте.

Понятно, что управляя велосипедом в наушниках или одновременно держа руль и разговаривая по сотовому телефону, вы рискуете не услышать приближающуюся опасность.

Закон отстал от прогресса

А вот на примере электросамоката мы можем легко убедиться в том ,что законодательство не всегда успевает за техническим прогрессом.

Водитель самоката по ПДД приравнен к пешеходам.

Водительское удостоверение для управления самокатом не требуется, шлем тоже не нужен: пешеходы их не носят.

Тем не менее обладатель этого транспортного средства обязан:

Перемещаться по тротуарам, пешеходным и велодорожкам.

Если тротуаров или дорожек нет, двигаться по обочинам дорог или по краю проезжей части. Делать это необходимо навстречу потоку движения.

В темное время суток иметь на одежде светоотражающие элементы.

Сейчас в моду вошли электросамокаты и их владельцы с точки зрения ПДД далеко не всегда приравниваются к пешеходам.Все зависит от мощности двигателя и максимальной скорости транспорта.

Водитель электросамоката будет продолжать считаться пешеходом, если мощность его самоката меньше 4 кВт, а максимальная скорость не выше 50 км/ч. Смотреть технические характеристики будут по паспорту или инструкции по эксплуатации конкретного самоката

Если мощность самоката по паспорту выше 4 кВт, а скорость больше 50 км/ч, то его могут посчитать мопедом , то есть потребуется водительское удостоверение категории М. В этом случае человек, который управляет самокатом, уже не пешеход.

На электросамокате нельзя перевозить детей, пассажиров или крупногабаритные грузы. Он для этого просто не предназначен.

Не пытайтесь разогнать самокат быстрее, чем это допускается инструкцией по эксплуатации. Под горку самокат может нестись очень резво , а вот рассчитана ли его тормозная система на такую скорость, придется выяснять опытным путем.

Во избежание ЧП во время движения не следует пользоваться мобильным телефоном и наушниками

Как мы уже отметили, шлем и защитная амуниция необязательны, но все же желательны. Если столкнуться с препятствием даже на скорости 20—30 км/ч, это может привести к серьезным травмам. Даже массивная рама велосипеда лучше поглощает удары и нагрузки, чем низко расположенная платформа самоката.

Если мощность вашего самоката меньше 4 кВт, а скорость меньше 50 км/ч, надо ездить по тротуарам или велосипедным дорожкам, а на дорогу выезжать только в крайних случаях. А вот за пьяное вождение любого самоката суровые санкции неизбежны.

С мопедом наравне

Управлять скутером,как и в случае с мопедом, до 16 лет нельзя. В зависимости от объема двигателя мопеда или скутера требуется водительское удостоверение с соответствующей категорией. Так, мотосредство с объемом до 50 куб. см является легким мопедом с категорией «М»; с объемом от 50 и до 125 куб. см — «А1»; с объемом от 125 куб. см — «А2». К категории «М» относятся мопеды и скутеры с объемом двигателя до 50 куб. см.

Управление скутером без водительского удостоверения,как и в случае с мопедом, также наказывается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.

При вождении скутера следует

всегда включать фару

пользоваться поворотниками;

в пасмурный день (при плохой видимости) или ночью лучше надеть жилетку со светоотражателями.

Также обязательно наличие мотошлема и для водителя, и для пассажира. За отсутствие шлема предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей (ст. 12.6 КоАП РФ).

По правилам дорожного движения водители мопедов и скутеров должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов. Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает помех пешеходам.

Нельзя поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении. Также нельзя пересекать дорогу по пешеходным переходам.

Нельзя перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты мотосредства. Запрещено перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства (п. 24.8 ПДД).

Если такая опция все-таки есть, перевозить пассажиров разрешается водителю, который имеет права любой категории сроком не менее двух лет.