Минфин РФ предлагает дать россиянам возможность делать добровольные взносы с целью увеличения объёма пенсионных накоплений. Главный механизм новой системы – инвестирование средств в ценные бумаги. И пока ведомство работает над нюансами программы совместно с ЦБ, россияне могут увеличить будущую пенсию уже сейчас. Как это сделать в 2023 году, рассказала «Парламентская газета».

Как будет работать программа долгосрочных сбережений?

Программа долгосрочных сбережений в будущем даст россиянам возможность накопить дополнительные средства для обеспечения более высокого уровня жизни. Участие в программе планируют сделать добровольным, а она в свою очередь позволит создать для граждан своеобразную «подушку безопасности».

— Государство будет стимулировать людей думать о будущем, софинансируя и страхуя эти сбережения, — отметил глава Минфина Антон Силуанов.

Когда программа начнёт работать, россияне могут выбирать ответственного за управление деньгами оператора.Можно будет выбрать и нескольких операторов — это позволит повысить объем накоплений. Сбережения будут формироваться за счёт добровольных взносов, маткапитала, перевода сформированных средств граждан на накопительную пенсию, инвестиционного дохода, полученного оператором при их управлении. Государство готово софинансировать взносы. Объём софинансирования – до 36 тысяч рублей в год.

Ещё одна возможность – получение налогового вычета при уплате взносов до 400 тысяч рублей. Максимальный размер вычета – 52 тысяч рублей.

Новая программа, кроме дополнительного дохода после выхода на пенсию, даст возможность её пользователям получать до 100% денег в случае особой жизненной ситуации. К таким ситуациям планируют отнести:

обнаружение несущих риск смерти заболеваний и состояний, требующих оказания высокотехнологичной медицинской помощи;

получение инвалидности I группы;

потеря работы и нахождение на учёте в органах службы занятости не менее 6 месяцев;

приобретение первого жилья;

смерть родственника.

То, что работает уже сейчас: накопительная пенсия

Пока новый финансовый механизм не вступил в силу, важно помнить об уже работающих механизмах увеличения пенсии. Например, это накопительная пенсия. Рассчитывать на её получение могут мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины от 55 лет, которые имеют необходимый стаж и пенсионные коэффициенты. При этом возраст, стаж и нужное количество коэффициентов — не единственные условия для назначения выплат. Кроме того. Среди условий есть следующие:

работодатели пенсионеров с 2002 по 2014 должны были уплачивать страховые взносы на накопительную пенсию;

пенсионеры должны являться участниками Программы государственного софинансирования пенсий;

пенсионеры должны были направить средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Проверить право на накопительную пенсию имеет смысл мужчинам 1953-1966 года рождения и женщинам 1957-1966 года рождения, за которых с 2002 по 2004 год работодатели платили страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.

Проверить наличие или состояние своей накопительной пенсии можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или лично в клиентской службе ПФР.

Кому положены надбавки к пенсии?

У россиян есть возможность увеличить размер страховой пенсии по старости. Повышающие коэффициенты про расчёте пенсии могут применяться для тех, кто не обращался за выплатами сразу по достижении пенсионного возраста, а решили повременить.

Надбавка к пенсии положена пожилым людям, на иждивении у которых есть дети до 18 лет или старше этого возраста, но продолжающие обучение на очном отделении вузов или сузов. Неработающие овдовевшие пенсионеры могут претендовать на пенсию умершего супруга.

— Существует три вида страховых пенсий — по старости, инвалидности и по потере кормильца. Соответственно, если у человека есть основания для назначения любой из этих пенсий, ему назначат ту, которая для него более выгодная, — напомнила «Парламентская газета».