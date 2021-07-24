Как  успешно пройти собеседование у нового работодателя? 

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Смена работы — событие не рядовое, требующее от нас психологической устойчивости, терпения и понимания поставленных целей. Казалось бы, оптимальный вариант найден, но вам еще предстоит встреча с работодателем.

Даже безупречно составленное резюме не заменит вербального общения Чтобы оно закончилось успешно, к собеседованию надо тщательно подготовиться. В этом небольшом обзоре мы расскажем о том, как вести себя при устройстве на работу и каких ошибок лучше избегать.

Очень важная прелюдия

Само собеседование может проходить по телефону, скайпу или в формате личной встречи. По телефону можно задать работодателю общие вопросы, как вы будете оформлены — официально или нет, каков график работы в компании и особенности выдачи зарплаты, в чём состоят основные требования к претенденту на вашу должность. Также надо уточнить,в какой форме пройдет второй этап собеседования. Поинтересуйтесь, необходим ли дресс-код, как удобнее добираться до офиса, и с кем предстоит общаться?

На личной встрече работодатель и соискатель знакомятся более детально, подробно обсуждают условия работы , подходят они друг другу или нет.

Групповое интервью проводят в случае, когда желающих занять свободную должность много и работодателю нужно быстрее отобрать подходящих кандидатов из группы соискателей. Обычно, таким образом отбирают соискателей на должности в сфере торговли — продавцов, администраторов и тех, кто работает с покупателями или клиентами за пределами офиса.Здесь важно быть активным, инициативным и дружелюбным к другим претендентам. А если собеседование проходит в форме игры, важно стать главным в команде и показать, что вы умеете сотрудничать и, если потребуется, руководить действиями других людей.

Иногда на собеседования присутствует несколько представителей компании и один кандидат. Комиссия задает ему вопросы и после встречи ставит ему оценки. В результате экзаменаторы оценивают всех претендентов и выбирает среди них лучшего, чтобы пригласить на работу. Интервью с комиссией обычно проводят при поступлении на госслужбу.

Соискатель в шкуре детектива

Перед тем как встретиться с работодателем внимательно изучите компанию, где вы возможно будете работать, обратите внимание на сайт организации, на отзывы в интернете ,в том числе и от бывших сотрудников, на статьи, где упоминается эта структура. Некоторыми из полученных знаний можно блеснуть на самой встрече

Накануне встречи проверьте список вещей, которые надо взять с собой. Блокнот с ручкой вам точно не помешает. Если вход в компанию осуществляется через пропускной пункт, то нужны документы, удостоверяющие личность,то есть паспорт либо права.

Чтобы не оттолкнуть работодателя откажитесь от сильного парфюма, яркого макияжа и избыточных аксессуаров. Лучше выбрать наряд в нейтральных тонах. Само собой, надо быть хорошо выспавшимся, без последствий недавней вечеринки на лице. Непосредственно перед встречей лучше не курить.

Краткий конспект удачного интервью

— Говорите уверенно и по делу, но излишняя откровенность или рассказ про хобби и родственников не приветствуются, — поясняет психолог, сотрудник рекрутинговой компании Ирина Панкина. Реплики сторон должны соотноситься 1 к 1 или 1 к 2 в пользу работодателя. Обязательно задайте в конце вопросы, которые возникли после телефонного общения.

Уточните про социальный пакет и испытательный срок, нет ли задержек с зарплатой, как оплачивается отпускные и больничный, какие перспективы карьерного роста. Если вы что-то не поняли, то спросите об этом напрямую.

Если вас спросят, «Почему вы выбрали именно нашу компанию?», лучше ответить, что согласны с целями и принципами работы , и хотите быть причастными к этому проекту.

Один из каверзных вопросов от будущего работодателя – «Какую зарплату вы хотите?». Лучше продумать ответ заранее, узнав среднюю ставку по специальности и повысив её на 10-20%. Маленькая сумма вызовет у начальства ощущение, что самооценка у вас низкая , а слишком большая – будет намекать на необоснованные амбиции.

Часто звучит вопрос о том, «Когда вы готовы приступить к работе?». Без наличия семейных обстоятельств и обязательств перед другими организациями, лучше ответить «завтра».

Если вам нужно взвесить все «за» и «против» документально завершить процесс увольнения в предыдущей компании, и получить расчёт, то на эти формальности как правило уходит одна-две недели.

Выходы из щекотливого положения

Работодатель может поинтересоваться и вашими недостатками. Самыми выигрышными слабостями трудоголизм, перфекционизм и излишняя доброта.

— Вопросы о семейном положении в то числе и о перспективах уйти в декрет надо воспринимать спокойно, — советует Ирина Панкина. Отвечайте на них честно, но без подробностей. Просто работодателю необходимо знать, не будут ли ваши отношения с супругом ,детьми или и родственниками сказываться на профессиональной деятельности.

Самый щекотливый из вопросов работодателя , почему вы ушли с прошлой должности. Сформулируйте ответ корректно. Не критикуйте начальство и бывших коллег, но при этом не принижайте самого себя.

В конце разговора обязательно спросите, в течение какого времени вам дадут ответ по результатам собеседования, поблагодарите работодателя и доброжелательно попрощайтесь.