Как таксисты относятся к Дню святого Валентина?

В преддверии 14 февраля водители сервиса «Максим» рассказали, как проведут этот праздник. Пресс-релиз компании есть в распоряжении РИА «7 новостей».



В опросе приняли участие как мужчины, так и женщины, сотрудничающие с сервисом.

Среди мужчин 23 % хотят отметить праздник привычно и планируют провести время со второй половинкой. Еще 20 % таксистов не уверены, что будут праздновать, но собираются купить цветы для второй половинки по дороге с работы. 57 % считают, что 14 февраля — такой же день, как все остальные, и отмечать его не нужно.



Женщины-водители оказались настроены еще менее романтично, чем мужчины. Только 14,6 % из них хотят отметить праздник. 24,4 % водительниц ждут приглашения на ужин или сюрприза. А большинство представительниц прекрасного пола (61 %) не планируют праздновать вообще.



На вопрос о том, почему они не будут отмечать День святого Валентина, водители отвечали по-разному. Многие считают, что этот праздник чужд российской культуре, и поздравляют вторых половинок 8 июля, в День семьи, любви и верности. Некоторые предпочитают дарить цветы и подарки неожиданно и без повода, а не в конкретный день.

Немало и тех, кто 14 февраля планирует работать и выполнять заказы, ведь в праздники спрос на услуги такси выше.