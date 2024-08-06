Как ретроградный Меркурий повлияет на каждый знак Зодиака?

5 августа планета Меркурий начала своё ретроградное движение. Ретроградность будет сопровождать нас несколько недель, до 28 августа. Что этот период принесёт каждому знаку Зодиака? В материале для 7info помогает разобраться астролог Nadya Zvezdnaya. Для представителей каждого знака она оставила ценные советы и рекомендации, как пережить непростой период с минимальными потерями и, главное, пользой для себя.

Овен

До 15 августа. Это время подходит для пересмотра своих ежедневных привычек и здоровья. Возможны недоразумения на работе, так что старайтесь избегать конфликтов. Благоприятно возвращение к старым проектам и задумкам. Благоприятно вернуться на старое место работы или к старым идеям. Перемены в отношении к работе. Возвращение к старым привычкам, навыкам, диете, спорту. Хорошее время для обследований, проверки здоровья.

После 15 августа творческие проекты могут столкнуться с задержками или потребностью пересмотра. В романтических отношениях вы также можете переживать трудные моменты. Возможно, вы вернётесь к прошлым увлечениям, хобби, заново начнёте чем-либо интересоваться. Решение вопросов детей, вовлечённость в их жижнь. Возвращение людей из прошлого в вашу жизнь. Возможно ухажёр или поклонница из прошлого проявит себя и пригласит на свидание. Но все отношения, начатые в это время, останутся с вамм ненадолго. Скорее всего, на один месяц.

Телец

До 15 августа в романтических отношениях возможны трудности. Вы, вероятно, вновь увлечетесь старыми хобби и интересами. Вопросы, связанные с детьми, потребуют вашего активного участия. Люди из прошлого могут снова появиться в вашей жизни. Есть вероятность, что бывший поклонник или поклонница напомнит о себе и пригласит на свидание. Однако любые новые отношения, начатые в этот период, скорее всего, будут кратковременными и продлятся около месяца.

После 15 августа актуальна станет тема недвижимости. Возможен переезд. Вероятно, вам нужно будет вернутся к ремонту, покупке мебели, смене интерьера, дизайна. Также, возможно, вам придётся решать какие-то вопросы родителей или ближайших родственников. Не исключены смена фамилии, возврат в прошлое своего рода.

Близнецы

До 15 августа ваша карьера и статус будут пересмотрены, внесены коррективы и изменения. Произойдёт переоценка целей и взглядов. Могут быть препятствия по достижению результатов. Возобновите прошлые проекты и задумки, бывшие коллеги могут появиться на горизонте. Захочется начать что-то новое, новый проект. Но делать это не рекомендуется, лучше вернуться и пересмотреть прошлую задумку, внести коррективы, усовершенствовать то, что есть.

После 15 августа возможны изменения в окружении. Вероятность недопонимания с друзьями и близкими. Займётесь пересмотром круга общения. Вероятны возвраты старых связей, друзей, звонков из прошлого. Можете возобновить общение с тем, с кем его утратили. Возможно, заинтересуетесь социальными сетями, блогерством, айти-технологиями. Захотите внедрить что-то современное и новое в свою деятельность.

Рак

До 15 августа есть вероятность недопонимания в ближайшем окружении. Займётесь пересмотром круга общения. Вероятны возвраты старых связей, друзей, звонков из прошлого. Можете возобновить общение с тем, с кем его утратили. Заинтересуетесь социальными сетями, блогерством, айти-технологиями.

После 15 августа займётесь духовным наполнением, захотите уединиться, познать своё нутро. Возможно самокопание. Пробудится интерес к эзотерике, астрологии, таро. Возможно, станет известна какая-то тайна. Следите за здоровьем, есть риск госпитализации.

Лев

До 15 августа вопросы, связанные с деньгами и личными ценностями, могут потребовать пересмотра. Важно избегать больших покупок и подписания контрактов, так как возможны ошибки. Благоприятно сейчас возвращаться на прошлое место работы, либо в прошлым идеям. Их удастся усовершенствовать и заработать на них деньги. Этот период даст вам возможность навести порядок в ваших финансах.

После 15 августа вы можете захотеть переоценить свой образ, манеры, стиль самовыражения и внешний вид. Возможны внутренние сомнения. Изменится отношение к себе, захочется начать все с чистого листа. Создавайте новую версию себя!

Дева

До 15 августа вы можете ощутить потребность пересмотреть свой образ и манеры. Возможны внутренние сомнения — это может привести к переоценке своих целей и методов самовыражения. В этот период вы найдёте для себя полезную информацию. Займёмтесь самоанализом, своим телом, привычками, захотите улучшить себя и свою жизнь. Измените отношение к себе. Всё, что разрушилось, ведёт к лучшему!

После 15 августа вопросы, связанные с деньгами и личными ценностями, могут потребовать пересмотра. Важно избегать больших покупок и подписания контрактов, так как возможны ошибки. Благоприятно сейчас возвращаться на прошлое место работы, либо в прошлым идеям. Их удастся усовершенствовать и заработать на них денег. Это будет для вас периодом наведения порядка в ваших финансах.

Весы

До 15 августа ретро-Меркурий может вызвать интенсивные внутренние процессы и потребность в уединении. Это время для духовных поисков и внутреннего очищения. Возможен возврат в прошлое. Вам нужно будет что-то переделать, исправить, с кем-то переговорить. Пересмотр общения или отношений. Может вернуться человек из прошлого. Вам может открыться какая-либо тайна. Возобновите психотерапию, также захочется заняться самокопанием. Хорошее время для отдыха и медитаций, изучения психологии. Есть риск попасть в больницу.

После 15 августа возможно изменение ближнего окружения. Новые знакомства, возврат старых друзей, пересмотр общения. Уход в онлайн. Можете возобновить свой блог, начать углубляться в айти-сферу. Вступите в новую группу по интересам.

Скорпион

До 15 августа аозможно недопонимание с друзьями и коллегами. Пересмотрите свои социальные связи и участие в групповых проектах.

Может появиться возможность возобновить общение со старыми друзьями, если вы этого хотите. Будет возможность вернуть друга, начать общение заново с кем-то из прошлого. Также это удачный период, чтобы заново начать вести соцсети, возобновлять деятельность в интернете. Хорошее время для улучшения своих социальных сетей, сайтов.

После 15 августа случится возврат к карьерным вопросам, но в этот период вы можете столкнуться с препятствиями. Избегайте начала новых проектов и сосредоточьтесь на пересмотре старых.

Стрелец

До 15 августа, вероятно, произойдёт какая-то ситуация в карьере, на работе, которая заставит вас совершить переоценку целей и взглядов на вашу жизнь и работу. Период перехода к новой стратегии в жизни. Возможно, вам нужно будет вернуться к чему-то и переделать. Возврат к старым проектам, обязанностям. Звонок от прошлых коллег, знакомых. Избегайте начала новых проектов и сосредоточьтесь на пересмотре старых.

После 15 августа путешествия и обучения могут быть задержаны или изменены. Можете вернуться к курсам, обучениям, которые забросили. Возврат к старым идеям и взглядам на мир, смена собственной философии жизни. Хорошее время для судебных процессов, но не для начала, а для апелляции, обжалований.

Козерог

До 15 августа путешествия и образовательные планы могут быть задержаны или изменены. Ретро-Меркурий может заставить вач пересмотреть свои верования и философские взгляды. Благоприятное время для возвращения на учёбу (или для учебы, если вы давно хотели, но откладывали). Возврат к старым идеям и взглядам на мир, смена собственной философии жизни. Хорошее время для судебных процессов, но не для начала, а для апелляции, обжалований.

После 15 августа финансовые и интимные вопросы могут требовать пересмотра. Это хорошее время для внутреннего самокопания и решения глубоких психологических вопросов.

Водолей

До 15 августа финансовые и интимные вопросы могут требовать пересмотра. Это хорошее время для внутреннего самокопания и решения глубоких психологических вопросов. Хорошее время для рефинансирования, возвращение долгов, кредитов, закрытия ипотеки. Период дан вам, чтобы навести порядок в вашей финансовой ситуации. Возможнл, удастся разобраться с доходами и расходами.

После 15 августа наступят перемены в личной жизни, в партнёрстве. Возвращение к прошлым отношениям, нахлынут воспоминания о них. Также Меркурий заставит вас переоценить и пересмотреть свои отношения, если они дали трещину. Вам может прийти предложение по работе, бизнесу, но ничего не подписывайте и ни на что не соглашайтесь, пока не пройдёт ретро-Меркурий.

Рыбы

До 15 августа ретро-Меркурий может внести напряжение в отношения и деловые партнёрства. Будьте готовы к обсуждению старых проблем и конфликтов. Появится много размышлений над поведением, словами партнёра. Есть вероятность вернуться к прошлым отношениям, воспоминания. Вам может прийти предложение по работе, бизнесу, но ничего не подписывайте и не соглашайтесь пока не завершится ретроградность.

После 15 августа период подходит для пересмотра своих ежедневных привычек и здоровья. Возможны недоразумения на работе, так что старайтесь избегать конфликтов.Благоприятно возвращение к старым проектам и задумкам. Благоприятно вернуться на старое место работы или к старым идеям. Перемены в отношении к работе. Возвращение к старым привычкам, навыкам, диете, спорту. Хорошее время для обследований, проверки здоровья.