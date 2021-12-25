Как продлить новогоднее настроение?

При подготовке к Новому году мы стремимся создать непринужденную праздничную атмосферу, максимально комфортную для родных и близких. Здорово, если цель достигнута, но получить фейерверк приятных эмоций, конечно хочется и после первого января, тем более что стартовая декада месяца — это каникулы не только для детей, но и для взрослых. О некоторых простых способах продлить прекрасное настроение главного зимнего торжества мы и поговорим в этом небольшом обзоре.

Дыхание праздника

Нынешняя морозная погода — идеальна для прогулок и игр на свежем воздухе, которые в эту пору можно назвать беспроигрышным рецептом яркого и полезного времяпрепровождения.

Лыжи, коньки, санки, ледянки, перестрелка снежками, строительство снежных фигур, замков и крепостей насытит вас и ваших детей оптимизмом и даст долговременный заряд бодрости.

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Почувствовать дыхание праздника помогут и тематические книги, действие которых происходит именно зимой. Выбор здесь чрезвычайно велик от «Снежной королевы» и гофмановского «Щелкунчика» до «Серебряных коньков» Мэри Додж и «Льва, колдуньи и платяного шкафа» Клайва Льюиса.

В наш цифровой век эти и многие другие замечательные произведения на зимнюю тему доступны и аудио варианте. А для ценителей тактильных ощущений и любителей новых открытий идеально подойдут виммельбухи — книги крупного формата с чрезвычайно информативными иллюстрациями. Продлить удовольствие от жизнерадостного праздника помогут новогодние фильмы, от ставших классикой «Чародеев», «Иронии судьбы» и «Старого нового года» до не так давно родившихся «Ёлок» и «Гринча».

Гастрономическое сотворчество

Бесспорно, многие наши праздничные ассоциации связаны с манящими запахами и вкусной едой — например с мандаринами, шоколадом, специями, фирменным маминым салатом и тортом по рецепту, передающемуся из поколения в поколение. Совместное приготовление аппетитных блюд может продлить праздник сразу на несколько дней.

Причем речь не обязательно идет о каких-то кулинарных изысках — чтобы испечь печенья из слоеного теста, запечь рыбу или сварить безалкогольный глинтвейн не нужно быть гуру поварского искусства. Главное, делать это вместе, заряжая друг друга позитивным настроением.

Поделись задумкою своей

Своим задором и выдумками можно поделиться не только с близкими родственниками. В эти милые зимние дни есть смысл собрать несколько посылок для друзей, в том числе и для тех, кто живет в других странах и городах. Небольшие зимние книжки, наборы для творчества, изящно упакованные сладости — знаком внимания могут стать любые приятные мелочи.

Вдвойне приятно — через некоторое время получать ответные посылки, а потом вместе распаковывать, радоваться и удивляться.

Делиться новогодним настроением можно и с соседями. Достаточно поставить маленькую елку в подъезде, слепить снеговика в праздничном наряде, затейливо украсить окна и подоконники. Конечно же, такие маленькие радости лучше всего создавать вместе с детьми.

А еще сверхдлинные выходные — отличный повод провести вечер с родителями или с близкими родственниками, помочь им по хозяйству и обменяться воспоминаниями. После того, как программа минимум по развлечениям и приятному общению выполнена, самое время составить список планов на следующий год. Это занятие поможет гораздо быстрее войти в рабочий ритм после многодневных праздников.