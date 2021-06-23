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Среда, 23 июня, 2021
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Как правильно направить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий

7info7
Как правильно направить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий
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Материнский капитал — отличная возможность для семьи улучшить свои жилищные условия. Но как правильно направить средства в недвижимость, знает далеко не каждый.

7info вместе с региональной прокуратурой подготовил памятку для рязанцев.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2021 № 280 внесены изменения в пункт 10-4 Правил направления средств  материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862.

Изменения коснутся случаев, когда средства материнского капитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома. Для этого больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд Российской Федерации сведения из акта выполненных строительных работ. Гражданину будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находится в их собственности.

Сертификаты на материнский капитал оформляются в беззаявительном порядке – после рождения ребенка документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг.

С 2021 года размер материнского капитала увеличен до 483 882 рублей на первого ребенка и 639 432 рублей – на второго.  Денежные средства можно направить на покупку или строительства жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.

Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить материнский капитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка, до тех пор, пока ему не исполнится три года.

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