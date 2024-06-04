Как понять, что ваша собака получила тепловой удар, рассказала ветеринарный врач

Летний зной — непростое испытание для многих животных. С последствиями теплового удара ветеринарный врач Марина Чулкова сталкивалась в своей практике не единожды. Она рассказала 7info, как распознать, что ваша собака перегрелась и нуждается в помощи.

У собак встречается две формы гипотермии (теплового удара): легкая и тяжелая. При легкой форме у животного наблюдается отдышка, шатающаяся походка, немного повышается температура тела. При более тяжелых формах поражается центральная нервная система, происходит застой венозной крови, наступает гипоксия, отек головного мозга, отек легких, а температура может повыситься до критического предела. Также у собаки десны становятся фарфорово-белыми, а язык – синим. Отдышка с хрипом, даже «бульканьем». Все эти симптомы говорят о том, что собака в смертельной опасности: длительное воздействие высоких температур приводит к летальному исходу.

«Обращайте также внимание на поведение собаки, — советует Марина Чулкова. – Если она перегрелась, то будет стараться принять позу, в которой будет легче дышать. Собака ложится на грудь, вытягивает задние лапы. Еще при перегреве глаза могут быть навыкате, а также собака может мочиться под себя, так как сфинктер расслабляется».

Помочь собаке очень просто. Если питомец живет дома, то для прогулок с ним нужно выбирать более прохладное время суток, а с собой обязательно брать воду (но не ледяную). Ее можно будет не только предложить собаке попить, но и с ее помощью немного охладить питомца. Для этого достаточно смочить подушечки лап и ушки. А вот мочить все тело категорически не рекомендуется! Ветеринарный врач говорит, что так у собак нарушается терморегуляция. Также для того, чтобы животное легче перенесло жаркий период, можно приобрести специальные охлаждающие попоны или коврики.

Если собака живет на улице, то в обязательном порядке у нее в доступе должна быть вода. А еще – тень, где она может спрятаться от лучей палящего солнца. Периодически не лишним будет смачивать лапы и уши водой. Также собаку нужно вычесывать особенно тщательно.

Марина Чулкова настоятельно рекомендует пересмотреть питание: в жару собаку не нужно перекармливать, не нужно давать жирную и высококалорийную пищу.

Если все же обнаружили признаки теплового удара, нужно обратиться к врачу. В дальнейшем после курса лечения собаку нужно будет наблюдать, так как без последствий гипотермия не проходит: она дает осложнения на сердце и нервную систему.

«Поэтому я всегда за профилактику! — сказала Марина Чулкова. — Лучше предотвратить болезнь, чем долгие годы бороться с ее последствиями и осложнениями. Берегите ваших питомцев!»