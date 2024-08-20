Как получить пригласительные на музыкальный Кубок КВН «Поющий Косопуз-2024»

30 августа 2024 года в Рязани пройдёт Четвёртый музыкальный Кубок КВН «Поющий Косопуз». Все любители КВН ждали этого события целый год. И оно случится вот-вот!

В рамках празднования Дня города, на сцене Зелёного театра ЦПКиО за фигурки Косопузов трёх степеней будут бороться команды КВН со всей России. Зрителей ждут яркие эмоции, море музыка и юмора. Главным событием вечера станет концерт вице-чемпиона Высшей лиги КВН — команды «Ровеньки» г. Орёл.

Многие из вас интересуются: как попасть на музыкальный Кубок КВН «Поющий Косопуз-2024»? Вот что рассказали в Официальной Рязанской лиге МС КВН. Благодаря поддержке партнёров фестиваля вход будет производиться по бесплатным пригласительным. Получить их может каждый!

Для этого нужно зайти на сайт kassy.ru по ссылке и забрать свой заветный пригласительный билет.

Кроме того, билеты можно получить в профкомах предприятий, организаций-партнёров Фестиваля, у команд-участников, в профкомах, студклубах вузов/сузов города.

Также билеты на пройдёт Четвёртый музыкальный Кубок КВН «Поющий Косопуз» разыгрываются в группе 7info.