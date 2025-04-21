Как пережить магнитные бури и кто находится в группе риска, рассказала врач Алиева

Уже этой ночью россиян начнут атаковать магнитные бури. Их рост отмечается с 22 по 24 апреля. Врач-терапевт Севинч Алиева рассказала, кто находится в группе риска во время магнитных бурь и как их пережить. Интервью публикует «Вечерняя Москва».

По словам терапевта, магнитные бури могут оказать сильное влияние на здоровье человека. Особо чувствительны метеозависимые люди, они начинают чувствовать влияние магнитной бури на здоровье за сутки до ее начала. Причем для здоровых людей никаких последствий это явление не несет.

«Если человек полностью здоров, но испытывает длительное недомогание во время магнитных бурь, у него сильная слабость, усталость, головокружение, удушье, то нужно обратиться за медицинской помощью», — отметила Алиева.

В группе риска люди:

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с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями (может начаться тахикардия, повыситься артериальное давление);

с ослабленным иммунитетом;

после операций;

с сахарным диабетом (повышается уровень сахара в крови);

с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (например, бури могут вызвать диарею или болевой синдром в животе).

У людей с сахарным диабетом магнитные бури могут спровоцировать ишемическую болезнь. Боли в суставах и скованность могут настигнуть тех, кто имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Еще магнитные бури влияют на людей с психическими заболеваниями, предупредила медик. У них может:

измениться психоэмоциональное состояние;

усилиться паника, тревога;

наблюдаться нарушение сна;

появиться раздражительность;

усталость;

недосып.

У спортсменов в свою очередь может появиться головная боль.

Как пережить магнитные бури

Специалист посоветовала каждому человеку во время активных бурь:

сократить физические и умственные нагрузки;

избегать стресса;

принимать лекарства, которые назначил врач;

регулярно контролировать артериальное давление;

не употреблять в пищу продукты — «раздражители» нервной системы (острое и соленое);

пить витамины;

заниматься медитациями, дыхательной гимнастикой;

снизить раздражающие факторы.

Врач отметила, что в период период магнитных бурь нужно спать минимум шесть часов в сутки. Поможет прогулка на свежем воздухе.

Также стоит отдать предпочтение в еде овощам и фруктам. Облегчить период помогут занятия йогой, в особенности людям с хроническими заболеваниями.