Среда, 25 сентября, 2024

Как пенсионерам получить ежемесячную денежную компенсацию вместо услуг

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Изображение Paolinio с сайта Pixabay

На сайте Роскачества рассказали, что пенсионеры могут отказаться от набора социальных услуг (НСУ) и получить денежную компенсацию. Это предложение особенно актуально для тех, кто предпочитает использовать деньги по своему усмотрению.

Что входит в набор социальных услуг?

НСУ включает:

  • Лекарства;
  • Санаторно-курортное лечение;
  • Бесплатный проезд на пригородном транспорте.

Кто имеет право на получение НСУ?

Компенсацию могут получить пенсионеры из следующих категорий:

  • Люди с инвалидностью любой группы;
  • Дети с инвалидностью;
  • Участники боевых действий;
  • Ветераны Великой Отечественной войны;
  • Военнослужащие, награждённые орденами или медалями СССР за службу во время ВОВ;
  • Узники концлагерей;
  • Люди, пострадавшие от радиации (Чернобыль, Семипалатинск и другие);
  • Члены семей погибших ветеранов и инвалидов войны.

Как отказаться от НСУ и получить компенсацию?

Пенсионеры могут отказаться от НСУ полностью или выбрать, от каких именно услуг они хотят отказаться (например, от бесплатного проезда). Для этого нужно подать заявление до 30 сентября 2024 года. Компенсацию начнут выплачивать с 1 января 2025 года.

Куда обращаться?

Заявление можно подать:

  • В филиале Социального фонда;
  • Через МФЦ;
  • На портале Госуслуги.

Это можно сделать как лично, так и через представителя или опекуна.

Таким образом, пенсионеры имеют возможность заменить услуги денежной компенсацией, что может быть удобнее в зависимости от их потребностей.

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