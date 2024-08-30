Портал Wday.ru раскрыл, как целуются разные знаки зодиака.

Овен

Овны, управляемые Марсом и стихией Огня, известны своей требовательностью и мощной энергией. Их поцелуи страстные, обжигающие и доминирующие. Партнеру следует быть готовым к интенсивности: Овен может проявить силу или даже прикусить в порыве страсти. Для этого знака важна власть в отношениях, что делает их связь бурной и непредсказуемой.

Телец

Тельцы нежные и заботливые. Их поцелуи долгие и чувственные, что делает их партнерами неотразимыми. Хотя Тельцы могут казаться брутальными, в отношениях они проявляют деликатность и романтичность. Их привлекает медленный и вдумчивый подход к любви.

Близнецы

Близнецы любят загадочность и атмосферу романтики. Для них важна игра жестов и взглядов, а также разнообразие и новизна в отношениях. Они мастера поцелуев, но также ищут новые впечатления и готовы к экспериментам, создавая уникальный сценарий для каждой встречи.

Рак

Раки — сентиментальные и эмоциональные. Они предпочитают проявлять свои чувства в комфортной домашней обстановке, где могут полностью открыться партнеру. В поцелуях они откровенны и могут показаться немного скучными, так как их эмоции и желания всегда искренни и направлены на серьезные отношения.

Изображение: Шедеврум

Лев

Львы — страстные и опытные соблазнители, которые любят демонстрировать свои чувства на публике. Их поцелуи полны энергии и желания, и они ожидают восхищения от партнера. Львы ценят открытость и экспрессивность, выбирая партнеров, которые могут подыграть их темпераменту.

Дева

Девы — перфекционисты в любви. Они тщательно готовятся к каждому моменту и предпочитают, чтобы все происходило идеально. Их поцелуи медленные, нежные и искренние. Девы любят интимность и предпочитают укромные места для романтических проявлений.

Весы

Весы, под управлением Венеры, видят в поцелуях искусство обольщения. Они создают атмосферу нежности и романтики, тонко чувствуют партнера и предвосхищают его желания. Весы — мастера соблазнения, поддерживающие в отношениях игривость и легкость.

Скорпион

Скорпионы — самые магнетичные и таинственные из всех знаков. Их поцелуи интенсивны и экспрессивны, полны страсти и желания. Однако если чувства угасли, Скорпион не скрывает свою холодность и отстраненность.

Стрелец

Стрельцы — неисправимые романтики. Их поцелуи нежные и долгие, они щедры на комплименты и всегда готовы к новым знакомствам. Даже если отношения кратковременны, Стрельцы оставляют о себе приятные воспоминания благодаря своей доброжелательности и внимательности.

Козерог

Козероги могут казаться холодными и сдержанными, но, когда они уверены в партнере, открываются с другой стороны. Их поцелуи чувственны и страстны, хотя и происходят в моменты, тщательно выбранные самим Козерогом.

Водолей

Водолеи — экспериментаторы и любители новизны. Они могут быть как нежными, так и страстными. Для Водолеев поцелуи — это способ выражения чувств, и они могут щедро дарить их тем, кто им симпатичен.

Рыбы

Рыбы редко проявляют инициативу в поцелуях, но, когда момент настает, они могут удивить своей страстностью. Их поцелуи медленные, глубокие и чувственные. Они всегда ищут неземную любовь и способны разочароваться, если не находят ее.