Вторник, 13 августа, 2024

Как бесплатно оформить в собственность участок под дачным домом

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от yanalya на Freepik

Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, рассказал NEWS.ru, что дачная амнистия позволяет узаконить дома на участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

По словам Гаврилова, раньше эта процедура касалась только дачных и садовых строений, расположенных в СНТ. Теперь же это можно сделать и в деревне.

Он напомнил, что «дачная амнистия 2.0» упрощает процесс оформления прав на жилые дома, построенные до 14 мая 1998 года на государственных или муниципальных землях. При этом она распространяется и на земельные участки, на которых эти дома расположены.

До 1 марта 2031 года граждане, которые используют для постоянного проживания жилой дом, построенный до 14 мая 1998 года и расположенный в границах населенного пункта, могут получить земельный участок под ИЖС в собственность бесплатно. Для этого у них должны отсутствовать документы на этот участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности.

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