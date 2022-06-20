14.2 C
Рязань
Понедельник, 20 июня, 2022

Кадыров сообщил о начале освобождения Малой Камышевахи

spot_img
7info

Кадыров сообщил о начале освобождения Малой Камышевахи

Фото: Минобороны РФ

Утром 20 июня президент Чечни Рамзан Кадыров сообщил о начале освобождения пригорода города Золотое — Малой Камышевахи. Пост политик разместил в телеграм-канале.

Штурм населённого пункта начали бойцы спецназа «Ахмат» вместе с союзными войсками.

— Им в этой местности противостоят различные нацистские группировки, включая польских наемников, — написал Кадыров.

Бойцы также эвакуируют из Малой Камышевахи мирных жителей, которых, о словам президент Чечни, «националистические прихвостни пытаются использовать в качестве живого щита».

Кадыров уверен с корой зачистке Малой Камышевахи и города Золотое, что позволит обеспечить продвижение войск к Лисичанску.

— Для этого у нас имеются все необходимые средства и возможности, которые мы используем с максимальной пользой, — пишет политик.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7