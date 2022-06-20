Кадыров сообщил о начале освобождения Малой Камышевахи

Утром 20 июня президент Чечни Рамзан Кадыров сообщил о начале освобождения пригорода города Золотое — Малой Камышевахи. Пост политик разместил в телеграм-канале.
Штурм населённого пункта начали бойцы спецназа «Ахмат» вместе с союзными войсками.
Бойцы также эвакуируют из Малой Камышевахи мирных жителей, которых, о словам президент Чечни, «националистические прихвостни пытаются использовать в качестве живого щита».
Кадыров уверен с корой зачистке Малой Камышевахи и города Золотое, что позволит обеспечить продвижение войск к Лисичанску.