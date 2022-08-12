Кадыров показа видео награждения бойцов спецназа «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео вручения наград бойцам отряда спецназа «Ахмат», отличившимся во время спецоперации ВС РФ в Украине.
Награды чеченским воинам вручил командующий вторым армейским корпусом народной милиции ЛНР, Герой России Эседулла Абачев.
Билал Абдулрешидов получил орден «Службою и Храбростью» II степени, медали «За отвагу» вручены и. о. командира «Ахмата» Ахмеду Сайдарханов, бойцам Рустаму Асуеву, Ахмеду Вахаеву, Рустаму Джабраилову, Руслану Мусаеву.
Кадыров поздравил военных, выразив уверенность, что их подвиги останутся в памяти поколений.