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Кадыров опубликовал видео с пленным украинским пулемётчиком

Президент Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео разговора с пленным украинским военным. Запись политик разместил у себя в телеграм-канале.

По словам Кадырова, «зовут этого счастливчика Александр Пинковский. Он военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пулемётчик».

Группа военнослужащих, в которой находился Александр, была разбита в ходе столкновения с бойцами чеченского спецназа «Ахмат» и представителями народной милиции ЛНР на Северском направлении. Большинство военных уничтожено, часть ранена, остальные покинули позиции.

— Александру крупно повезло — он цел и невредим, отношение к нему вполне нормальное, — написал Кадыров.

Президент Чечни призвал украинцев прислушаться к словам Пинковского и сдаваться в плен. Так можно сохранить жизнь.

— Второго такого шанса на этом направлении просто не будет, — заявил президент Чечни.

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