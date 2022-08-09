Кадыров опубликовал видео с пленным украинским пулемётчиком

Президент Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео разговора с пленным украинским военным. Запись политик разместил у себя в телеграм-канале.

По словам Кадырова, «зовут этого счастливчика Александр Пинковский. Он военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пулемётчик».

Группа военнослужащих, в которой находился Александр, была разбита в ходе столкновения с бойцами чеченского спецназа «Ахмат» и представителями народной милиции ЛНР на Северском направлении. Большинство военных уничтожено, часть ранена, остальные покинули позиции.

— Александру крупно повезло — он цел и невредим, отношение к нему вполне нормальное, — написал Кадыров.

Президент Чечни призвал украинцев прислушаться к словам Пинковского и сдаваться в плен. Так можно сохранить жизнь.