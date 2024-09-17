Качают терабайтами: где живут самые активные абоненты Рязанской области

T2 назвала топ-5 населенных пунктов, жители которых стали самыми активными в сети. Для этого оператор проанализировал использование мобильного трафика в тех населенных пунктах, где впервые появилась голосовая связь и мобильный интернет в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0).

По данным T2, в области активность абонентов традиционно выше, чем в городе. Однако настоящими рекордсменами по объемам трафика среди населенных пунктов, где велось развитие сети с начала запуска программы УЦН 2.0, стало село Шостье. Здесь пользователи ежемесячно потребляют в среднем 8,1 Тб интернета. Чуть меньше в селах Пустотино и Просечье – 7,5 Тб. Завершают пятерку лидеров села Жокино и Малинки– местные жители потребляют 6,8 и 6,1 Тб соответственно. А всего за время проекта в таких деревнях использовали 5500 терабайт данных. Причем чаще всего жители выходят в сеть для чтения новостей, прослушивания музыки, проверки электронной почты и записи на прием к врачу.

Ирина Елисеева, директор рязанского филиала T2:

«УЦН – это не просто проект, это шаг в будущее, где технологии становятся доступны всем. Благодаря ему жители малонаселенных пунктов могут так же свободно пользоваться качественной сотовой связью, как и в городах. Кроме того, мы наблюдаем рост интереса к нашим услугам. В первом полугодии 2024 года средний объем потребляемых данных увеличился на 33% по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что рязанцы все больше ценят возможность быть онлайн и получать доступ к информации и развлечениям в любое время и в любом месте».

Услуги мобильной связи в малых населенных пунктах становятся доступны благодаря программе по устранению цифрового неравенства, которую реализуют Минцифры России с «Ростелекомом». А T2 принимает в ней участие в качестве центра компетенций: проводит радиочастотное планирование, координирует строительство и пуско-наладочные работы по базовым станциям, подключает и обслуживает абонентов.

Максим Соников, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области:

«Благодаря участию в проекте “Устранение цифрового неравенства” за 2 года в партнерстве с операторами нам удалось обеспечить устойчивой мобильной связью и доступом к сети Интернет те населенные пункты региона, в которых это было острой необходимостью. Так с 2022 года базовые станции появились в 41 населенном пункте, в которых в общей сложности живет порядка 10 тысяч человек.До конца текущего года современными услугами связи будет обеспечено еще 17 населенных пунктов Рязанской области, в которых проживает 4,5 тыс. человек.Работу продолжаем, поэтапно полностью закроем потребности всех жителей региона в устойчивой связи к концу 2029 года».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Решение задачи по устранению цифрового неравенства, в первую очередь, важная социальная работа. И мы выполняем ее ответственно, планомерно, качественно. За 10 лет существования проекта цифровизация региона ускорилась многократно. Это дало мощный экономический эффект и доказало, что доступ к современным интернет-сервисам меняет образ жизни в малых населенных пунктах в сторону цифрового комфорта и благополучия».

Проект УЦН 2.0 реализуется в тех населенных пунктах, где проживают от 100 до 500 человек. Совместная работа компаний продлится до 2030 года, благодаря чему мобильная связь придет в 24 тысячи небольших поселений по всей России. Таким образом, жители могут быть уверены – базовые станции появятся именно там, где нужно людям. Планы развития в рамках программы УЦН 2.0 ежегодно составляют на основе данных народного голосования на Госуслугах. В этом году голосование стартовало 5 августа и продлится до 17 ноября.

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